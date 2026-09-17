लखनऊ हिट एंड रन: शाहनवाज से क्लब में मिली थी अनामिका, वीडियो वायरल से सामने आया सच

लखनऊ गोमती नगर विस्तार थाना क्षेत्र स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क के पास हिट एंड दंड मामले के बाद दो वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर अनामिका के दो वीडियो वायरल हो रहे हैं. जिसमें वह आरोपी शाहनवाज के साथ एक कर में बैठी नजर आ रही है और वो खुद बता रही है कैसे दोनों की मुलाकात हुई थी. वही, दूसरी तरह हिंदू संगठन इस लव जिहाद का मामला बता रहे हैं. हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

दोनों की क्लब में हुई थी पहली मुलाकात

गोमती नगर विस्तार थाने की पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया कि अनामिका और शाहनवाज की मुलाकात लखनऊ के एक क्लब में हुई थी. वायरल वीडियो में अनामिका ने बताया कि उसने शाहनवाज का नंबर लेने के लिए उसका फोन लिया था. नंबर लेने के बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए.अनामिका के 29 सेकेंड के वायरल वीडियो में कहती है कि शाहनवाज उसे छोड़ना चाहता था. इसके लिए अनामिका ने एक से दो महीने का समय मांगा था. इसके बाद खुद उसे छोड़ देने की बात कही थी.

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दूसरी महिला मित्र के साथ देखकर भड़की अनामिका

बुधवार सुबह जनेश्वर मिश्र पार्क के पास अनामिका चाय पीने पहुंची थी. इसी दौरान शाहनवाज भी एक दूसरी महिला मित्र के साथ कार से वहां पहुंचा. पुलिस की जांच में सामने आया कि शाहनवाज और अनामिका के बीच पहले से दोस्ती थी. दूसरी युवती को शाहनवाज के साथ देखकर अनामिका भड़क गई और दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया. इसके बाद शाहनवाज वहां से कार लेकर निकलने लगा. शाहनवाज जब कार लेकर जाने लगा तो अनामिका उसकी कार के सामने खड़ी हो गई. आरोप है कि शाहनवाज ने कार आगे बढ़ा दी. इससे अनामिका कार के बोनट पर आ गई, जिसके बाद शाहनवाज ने कर की स्पीड बढ़ा ली और अनामिका जमीन पर गिर गई.

नाम बदलकर की थी दोस्ती, तहरीर पर मुकदमा दर्ज

अनामिका ने पुलिस को बताया कि आरोपी शाहनवाज ने उसे अपना असली नाम छुपा कर के दोस्ती की थी. शाहनवाज ने अपना नाम यश ठाकुर बताया था. पुलिस ने अनामिका की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं दूसरी तरफ आरोपी के परिजनों का कहना है की लड़की लगातार शाहनवाज को परेशान कर रही थी.

हिट एंड दंड मामले का वीडियो वायरल हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि यह घटना सिर्फ हिट एंड रन की नहीं है. ये मामला लव जिहाद का है. इस मामले को लेकर के महिला आयोग पूरे मामले की तह तक जाकर के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करवाएगी.

नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को बनाया जा रहा शिकार

अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के मुताबिक यह पूरा मामला लव जिहाद का है. विशेष समुदाय के लोग फेसबुक पर हिंदू नाम से अपनी आईडी बना करके हिंदू लड़कियों को प्रेमजाल में फंसाने का काम करते हैं. जब लड़कियां उनके प्रेम जाल में फंस जाती है तो उनसे पैसे लूटने का काम करते है. फिर दबाव बना कर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कर लेते हैं और बाद में तलाक देकर छोड़ देते हैं.

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