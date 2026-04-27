AMU से जुड़े अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में करोड़ों रुपये के घोटाले का खुलासा, 4.80 करोड़ का हेरफेर

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी AMU से जुड़े अलीगढ़ पब्लिक स्कूल में करोड़ों रुपये के घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है. AMU प्रॉक्टर नवेद अहमद खान ने दस्तावेज सामने रखते हुए आरोप लगाया कि फर्जी साइन के जरिए एएपीएस शिक्षा समिति नाम की एक संस्था बनाई गई और उसके खाते में 4 करोड़ 80 लाख रुपये ट्रांसफर कराए गए.

मामला तब उजागर हुआ जब AMU ने पूर्व वीसी जनरल जमीरउद्दीन शाह को एक पत्र भेजा जिसमें उनके साइन वाले कागजात संलग्न थे. जनरल शाह ने साफ कह दिया कि ये साइन उनके नहीं हैं और ऐसी किसी समिति से उनका कोई संबंध नहीं है. यह खुलासा पूरे मामले की जड़ खोलने वाला साबित हुआ.

नकली साइन से बैंक से निकाले गए 4.80 करोड़

25 जुलाई 2025 को AMU के यस बैंक खाते से 4 करोड़ 80 लाख रुपये एपीएस शिक्षा समिति के केनरा बैंक खाते में ट्रांसफर हुए. जांच में सामने आया कि इस चेक पर पूर्व रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद के साइन थे, जबकि वे 2023 में ही पद छोड़ चुके थे. 2025 में AMU के रजिस्ट्रार मो. इमरान थे, जिन्होंने ऐसे किसी चेक पर साइन न करने की बात कही.

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समिति में जिन्हें अध्यक्ष और पदाधिकारी दिखाया गया, उन्होंने खुद इससे अनजान होने की बात कही. कुछ जीवित सदस्यों को मृत दर्शाया गया था. प्रॉक्टर का कहना है कि यह समिति कागजों में पूरी तरह अवैध है.

अब AMU खुद संचालित करेगा स्कूल

AMU वीसी नईमा खातून ने सब रजिस्ट्रार आगरा को पत्र भेजकर समिति के सभी पदों पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है. जकिया सिद्दीकी को ओएसडी पद से हटा दिया गया है और नए पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं. अलीगढ़ पब्लिक स्कूल अब पूरी तरह AMU प्रशासन की देखरेख में संचालित होगा. AMU कानूनी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है और जल्द बड़े कदम उठाने की बात कही जा रही है.

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