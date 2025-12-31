हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा में 'धुरंधर' के गाने पर लड़कों ने बुर्का पहनकर किया डांस, मच गया बवाल, मुस्लिम कमेटी नाराज

अमरोहा में 'धुरंधर' के गाने पर लड़कों ने बुर्का पहनकर किया डांस, मच गया बवाल, मुस्लिम कमेटी नाराज

Amroha News: वायरल वीडियो में कुछ छात्र बुर्का पहनकर फिल्म धुरंधर के गाने पर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं. जिस पर मुस्लिम समुदाय ने नाराजगी जताई और इसे इस्लाम का मजाक बताया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 31 Dec 2025 02:18 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक स्कूल के कार्यक्रम में बुर्के में डांस के वीडियो को लेकर बवाल मच गया है. मुस्लिम कमेटी के नेता मंसूर अहमद ने इस कार्यक्रम में इस्लाम धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया है. उन्होंने इस घटना को लेकर स्कूल की मान्यता रद्द करने और कार्रवाई की मांग की है. 
 
ये वीडियो अमरोहा के मेस्को पब्लिक स्कूल के कार्निवल कार्यक्रम का बताया जा रहा है. इस वीडियो में कुछ लड़कों ने बुर्का पहनकर फिल्म 'धुरंधर' के गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि सामने बैठे छात्र तालियां बजा रहे हैं.  ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद इसे लेकर विवाद हो गया है. 

बुर्का पहनकर 'धुरंधर' के गाने पर किया डांस

बताया जा रहा है कि मेस्को पब्लिक स्कूल कार्निवल में छात्रों ने कई तरह की प्रस्तुतियां दी थी. इसी दौरान कुछ छात्रों ने बुर्का पहनकर धुरंधर फिल्म के गाने पर डांस करना शुरू कर दिया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद इस पर विवाद हो गया.

वीडियो वायरल होने पर बवाल

मुस्लिम कमेटी नेता मंसूर अहमद ने छात्रों के बुर्का पहनकर डांस करने को बेहद  आपत्तिजनक बताया. उन्होंने कहा कि इससे बुर्का और इस्लाम का मजाक बनाया गया. इस वीडियो को लेकर लोगों में खासा गुस्सा दिखाई दे रहा है, उन्होंने स्कूल पर कार्रवाई की मांग की है. 

मुस्लिम कमेटी नेता मंसूर अहमद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों पर भविष्य में रोक लगाना जरूरी है. उन्होंने इस वीडियो में डांस कर रहे दोषी छात्रों पर कार्रवाई करने की माँग की और कहा कि इस स्कूल की मान्यता रद्द की जानी चाहिए. 

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. लोगों को कहना है कि इस तरह बुर्के का मजाक बनाने से समाज में ग़लत संदेश जाएगा वहीं लोग धार्मिक प्रतीकों के साथ संवेदनशीलता के साथ व्यवहार  करने की बात भी कह रहे हैं. 

इस पूरे मामले में अभी तक स्कूल प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं.

Published at : 31 Dec 2025 02:18 PM (IST)
