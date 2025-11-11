दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट में अमरोहा के दो दोस्तों की भी दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों की पहचान लोकेश अग्रवाल और अशोक कुमार के रूप में हुई है. दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अक्सर एक दूसरे के साथ समय बिताते थे. सोमवार को दोनों दिल्ली में अपने एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल गए और इस हादसे की चपेट में आ गए.

अमरोहा में हसनपुर के रहरा अड्डा के रहने वाले 52 साल लोकेश अग्रवाल अपने एक बीमार रिश्तेदार को देखने दिल्ली के एक अस्पताल गए थे. इसी दौरान उन्होंने अपने दोस्त अशोक कुमार को फोन कर लाल किला मेट्रो स्टेशन पर बुलाया था, अशोक दिल्ली में डीटीसी बस के कंडक्टर की जॉब करते थे. दोनों की मुलाक़ात मेट्रो स्टेशन के पर तय हुई थी.

धमाके में अमरोहा के दो दोस्तों की मौत

अशोक जब लोकेश से मिलने पहुंचा इसी बीच मेट्रो स्टेशन के पास अचानक तेज धमाका हो गया. ये धमाका इतना भीषण था कि दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही दोनों परिवारों में कोहराम मच गया और घर में मातम पसर गया. आसपास के लोगों को कहना है कि दोनों दोस्त बेहद सरल और मिलनसार स्वभाव के थे. उनके निधन से पूरे परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया है.

लोकेश ने अपने दोस्त अशोक कुमार को फोन करके लाल किला मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था. दोनों ने सोचा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात साबित होगी. ब्लास्ट ने छीन ली दोनों की जान मेट्रो स्टेशन के पास हुए अचानक ब्लास्ट में दोनों दोस्त बुरी तरह से घायल हो गए और घटनास्थल पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई.

अशोक की कुछ साल पहले ही शादी हुई थी. परिवार में उनकी पत्नी और मां समेत दो छोटे बच्चे है. दोस्तों की अचानक मौत की खबर से उनके परिवारों और अमरोहा क्षेत्र में गहरा शोक छा गया. दोनों अपने परिवारों के सहारे थे, और उनकी मौत ने सभी को स्तब्ध कर दिया है. दोनों परिवारों के परिजन दिल्ली पहुंच गए हैं.