अमरोहा में इंसानियत शर्मसार: 4 साल की मासूम से दरिंदगी, नहर किनारे वारदात के बाद आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश के अमरोहा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जहां इंसानियत एक बार फिर शर्मसार हो गई है. सैद नगली थाना क्षेत्र के गांव देहरा में नानी के घर आई महज चार साल की मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं. आरोप है कि आरोपी ने बच्ची को लालच देकर नहर किनारे ले जाकर इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया और घटना के बाद मासूम को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया, वहीं पूरे गांव में दहशत का माहौल है. गंभीर हालत में मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार जारी है.

एसपी अमरोहा मौके पर पहुंचे

सूचना मिलते ही सैद नगली थाना पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची. मामले की गंभीरता को देखते हुए खुद एसपी अमित कुमार आनंद मौके पर पहुंचे और जांच के निर्देश दिए. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके.

जल्द गिरफ्तारी का दावा

एसपी अमरोहा अमित आनंद ने बताया कि मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है. जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा. और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी. पुलिस टीमें और सर्विलांस टीमें लग चुकी हैं आरोपी को तलाशने के लिए. किसी भी सूरत में आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

उधर घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है, इलाके के लोगों ने आरोपी को मौत की सज़ा की मांग की है. किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि को इंसान इस कदर हैवान बन सकता है.जबकि परिजनों का बच्ची को लेकर रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों की माने इस क्रूर वारदात को इलाके के ही किसी शख्स ने अंजाम दिया है, इसलिए ग्रामीण भी आरोपी को तलाश रहे हैं.