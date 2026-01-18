अमरोहा में कोहरे का कहर, दिल्ली-लखनऊ NH 9 पर डेढ़ दर्जन से ज्यादा वाहन आपस में भिड़े, 8 घायल

अमरोहा के गजरौला क्षेत्र में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे 9 पर घने कोहरे की वजह से बड़ा सड़क हादसा हो गया. शहबाजपुर डोर गांव के पास कोहरे के चलते एक के बाद एक 15 से अधिक वाहन आपस में टकरा गए. हादसे में ट्रक, रोडवेज बस, कार, पिकअप और ट्रैक्टर-ट्रॉली समेत कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए.



जानकारी के अनुसार, सुबह करीब सात बजे मुरादाबाद से दिल्ली की ओर जाने वाली लेन में पहले 11 वाहन आपस में भिड़ गए. इस हादसे में तीन लोग मामूली रूप से घायल हो गए. वाहन चालकों ने ब्रेक लगाए, लेकिन कोहरे और फिसलन के कारण गाड़ियां एक-दूसरे से टकराती चली गई.

दिल्ली से मुरादाबाद जाने वाली लेन में टकराए 7 वाहन

इसके बाद लगभग साढ़े सात बजे घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर दिल्ली से मुरादाबाद की ओर जाने वाली लेन में भी छह से सात वाहन आपस में टकरा गए. इस दूसरी घटना में दो लोग मामूली रूप से घायल हुए. दोनों ओर हादसे के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लंबा जाम लग गया.

क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को किया गया किनारे

सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद यातायात सुचारू कराया जा सका. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार ने बताया कि कोहरे के कारण कुल 15 से अधिक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिसमें पांच लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सुरक्षित बताया गया है.

बीते शनिवार को टकराए थे डेढ़ दर्जन वाहन

आपको बता दें कि बीते दिन शनिवार को भी नेशनल हाईवे 9 पर 18 वाहन आपस में भिड़े थे, इस दर्दनाक हादसे में भी तकरीबन एक दर्जन लोग घायल हुए थे. पश्चिम उत्तर प्रदेश में सर्दी के साथ लगातार घाना को छाया रहता है जिसके चलते अधिक हादसे हो रहे हैं.

