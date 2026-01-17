अमरोहा में घने कोहरे के चलते भीषण सड़क हादसा, नेशनल हाईवे-9 पर टकराई 18 गाड़ियां, 10 लोग घायल

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में शनिवार सुबह घने कोहरे का कहर देखने को मिला. जब जीरो विजिबिलिटी के चलते नेशनल हाईवे 9 पर एक के बाद एक 18 गाड़ियां आपस में टकरा गईं. इस हादसे में दस से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में कोहराम मच गया. आनन फ़ानन में सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये हादसा अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके में हुआ. आज सुबह के समय घने कोहरे की वजह से हाईवे पर दृश्यता बेहद कम होने की वजह से कई गाड़ियां एक के बाद एक टकरा गईं. ये हादसा इतना जबरदस्त था कि हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और लोगों में चीख पुकार मच गई. घटना के मौके पर भारी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया.

नेशनल हाईवे-9 पर हुआ भीषण सड़क हादसा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एंबुलेंस की गाड़ियां मौके पर पहुंची. पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के ज़रिए अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज किया जा है. इस हादसे में दस से ज्यादा लोगों को चोटें आई हैं. हालांकि ग़नीमत ये रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है.





घने कोहरे की वजह से आपस में टकराई 18 गाड़ियां

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आज सुबह के समय कोहरा इतना घना था कि आगे चल रहे वाहनों का अंदाजा ही नहीं लग सका, जिसके चलते एक के बाद एक वाहन टकराते चले गए. इस हादसे के बाद वहां यातायात बाधित हो गया. पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को रास्ते से हटवाया. तब कहीं जाकर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो पाया.

इस हादसे में घायलों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. कुछ को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. पुलिस इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं. रास्ते से सभी क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवा दिया गया है.

