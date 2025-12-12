यूपी में दूसरी सीमा हैदर! शादी के बाद नेपाल के रास्ते अमरोहा पहुंची बांग्लादेशी महिला रीना बेगम

अमरोहा के मंडी धनौरा में अवैध रूप से रहने वाली बांग्लादेशी महिला रीना बेगम और उसके पति राशिद अली को पुलिस ने गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है. बताया गया कि खुफिया विभाग के अधिकारियों ने दोनों से कई घंटों तक पूछताछ की है. खुफिया विभाग के अधिकारियों को उनके कब्जे से निकाह की रसीद मिली है.

पूछताछ में इन दोनों ने बताया है कि कुछ साल पहले सऊदी अरब में दोनों ने निकाह किया था. इसके बाद महिला अक्टूबर 2025 को नेपाल के रास्ते से पति के साथ भारत आ गई. पुलिस ने बांग्लादेशी महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम और उसके पति राशिद पर शरण देने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है.

बांग्लादेशी होने पर पुलिस ने महिला और पति को हिरासत में लिया

दरअसल, पुलिस को गुरुवार को सूचना मिली कि सऊदी अरब में काम करने वाला हाल पता मोहल्ला कटरा में सुनहरी मस्जिद के पास रहने वाला राशिद अली दो माह पहले एक बांग्लादेशी महिला को लेकर आया है. दोपहर बाद पुलिस राशिद अली व एक महिला को पूछताछ के लिए थाने ले आई. महिला के बांग्लादेशी होने की जानकारी उच्चाधिकारियों व खुफिया एजेंसी को पुलिस के द्वारा दी गई. खुफिया ब्यूरो के अधिकारियों ने कथित रूप से बांग्लादेशी महिला व राशिद अली से पूछताछ की.

महिला ने अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश

शुरुआती पूछताछ में महिला रीना ने खुफिया एजेंसी के अधिकारियों को स्वयं को पश्चिम बंगाल का निवासी होने की बात बताकर गुमराह करने का प्रयास किया. हालांकि, महिला का यह ड्रामा ज्यादा देर तक नहीं चल सका है. बांग्लादेशी महिला का नाम रीना बेगम है और वह ढाका जनपद के गाजीपुर की रहने वाली है. आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के निर्देश पर अवैध घुसपैठ के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च लगातार जारी है. यूपी के अलग-अलग जिलों कार्रवाई की जा रही हैं.