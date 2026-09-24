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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा: दारोगा और CRPF जवानों ने 23 साल की लड़की से किया गैंगरेप! गिरफ्तार

अमरोहा: दारोगा और CRPF जवानों ने 23 साल की लड़की से किया गैंगरेप! गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 23 वर्षीय युवती के साथ CRPF इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, यूपी पुलिस के दरोगा और एक सिपाही ने फार्म हाउस में सामूहिक गैंगरेप किया है. युवती ने मामले की FIR दर्ज कराई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 24 Sep 2026 01:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से कानून-व्यवस्था और खाकी वर्दी को दागदार करने वाली एक बेहद दर्दनाक और सनसनीखेज वारदात सामने आई है. हरियाणा की रहने वाली 23 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के इंस्पेक्टर, हेड कॉन्स्टेबल, यूपी पुलिस के दरोगा और एक सिपाही ने उसके साथ फार्म हाउस में गैंगरेप किया है.  

यह फार्म हाउस उत्तराखंड में खानपुर सीट से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का बताया जा रहा है. पीड़िता की तत्परता और पुलिस को दी गई सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

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झांसा देकर अमरोहा लाया गया

हरियाणा के फतेहाबाद की रहने वाली पीड़िता  के अनुसार, 20 सितंबर को उसकी बातचीत एक परिचित से हुई थी, जिसने उसे सोनीपत में CRPF के हेड कॉन्स्टेबल मोहित से मिलने के लिए कहा था. मोहित मुजफ्फरनगर के सौरंग का रहने वाला है. 21 सितंबर की दोपहर करीब 1 बजे पीड़िता सोनीपत पहुंची, जहां मोहित अपनी कार से उसे लेकर मेरठ की ओर रवाना हुआ. रास्ते में उसने अपने साथी CRPF इंस्पेक्टर लालाराम यादव (निवासी खातन खेड़ा, राजस्थान) को भी गाड़ी में बैठा लिया. दोनों आरोपी युवती को लेकर अमरोहा के हसनपुर पहुंचे.

हसनपुर थाने के गेट पर उनकी मुलाकात वहां तैनात दरोगा संजय तोमर से हुई. इसके बाद वो सभी झुलपुरी गांव स्थित एक फार्म हाउस पहुंचे और वहां दो कमरे बुक किए. आरोप है कि यह फार्म हाउस उत्तराखंड की खानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा का बताया जा रहा है. 

शराब-खाने के बाद हैवानियत

पीड़िता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक, हसनपुर थाने का सिपाही प्रमोद फार्म हाउस पर खाना और शराब लेकर आया था. भोजन के बाद CRPF जवान मोहित, इंस्पेक्टर लालाराम यादव और दरोगा संजय तोमर जबरन युवती के कमरे में दाखिल हुए और बारी-बारी से उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद जब चौथा आरोपी सिपाही प्रमोद कमरे में घुसने लगा, तो पीड़िता ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसे धक्का दिया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. कमरे में खुद को सुरक्षित करने के बाद पीड़िता ने तुरंत इंटरनेट के जरिए स्थानीय पुलिस स्टेशन का नंबर तलाशा और आला अधिकारियों को इस हैवानियत की जानकारी दी. 

चारों आरोपी गिरफ्तार, DIG ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और पीड़िता को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. अमरोहा के पुलिस अधीक्षक (SP) लाखन सिंह यादव ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि 22 सितंबर की देर रात एक महिला ने पुलिस को अपने साथ हुए रेप की सूचना दी थी. त्वरित संज्ञान लेते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची. पीड़िता की शिकायत के आधार पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले में शामिल चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है.

गिरफ्तार किए गए आरोपियों में CRPF जवान विक्की उर्फ मोहित, CRPF निरीक्षक लालाराम यादव, थाना हसनपुर के उप-निरीक्षक संजय तोमर और हसनपुर थाने का सिपाही प्रमोद का  नाम शामिल है. वहीं, घटना की गंभीरता को देखते हुए मुरादाबाद के पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) मुनिराज भी देर शाम खुद अमरोहा पहुंचे और घटनास्थल व जांच की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ बिना किसी रियायत के कठोरतम कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाए. 

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Input By : मोहम्मद हारिस
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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 24 Sep 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News
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