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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा में इंसानियत शर्मसार, मां ने जेवर गिरवी रख दी बेटे की सुपारी, वजह कर देगी हैरान

अमरोहा में इंसानियत शर्मसार, मां ने जेवर गिरवी रख दी बेटे की सुपारी, वजह कर देगी हैरान

Amroha News In Hindi: अमरोहा में एक मां ने जेवर गिरवी रख 55 हजार रुपये एडवांस देकर बेटे दुष्यंत की हत्या करवा दी. मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 May 2026 09:02 PM (IST)
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यूपी के अमरोहा जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां डिडौली कोतवाली क्षेत्र के फरीदपुर गांव में सूखी पड़ी नहर में मिले युवक दुष्यंत के लहूलुहान शव मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस हत्याकांड की सच्चाई सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत और हैरत का माहौल है. 

पुलिस तफ्तीश में जो कहानी सामने आई, उसने रिश्तों को शर्मसार कर दिया. जिस मां बाप ने बेटे को पाल पोसकर बड़ा किया, वही उसकी मौत की सौदागर बन बैठी. पुलिस के मुताबिक दुष्यंत नशे का आदी था और आए दिन घर में लड़ाई झगड़ा, मारपीट और कलह करता था. उसकी हरकतों से परिवार बेहद परेशान था और घर का माहौल लगातार तनावपूर्ण बना हुआ था.

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घरेलू विवाद से तंग आकर रची साजिश

बताया जा रहा है कि दुष्यंत के नशे और घरेलू विवादों से तंग आकर परिवार ने उसे रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रची. पुलिस के अनुसार दुष्यंत की हत्या के लिए करीब 5 लाख रुपये में जोली नाम के बदमाश को सुपारी दी गई. हैरानी की बात यह है कि इस साजिश में दुष्यंत की मां भी शामिल रही. 

जांच में सामने आया कि मां ने अपने जेवर गिरवी रखकर हत्या के लिए रकम का इंतजाम किया और करीब 55 हजार रुपये एडवांस के तौर पर बदमाश को दिए गए. इसके बाद दुष्यंत को मौत के घाट उतार दिया गया और शव को फरीदपुर गांव की सूखी पड़ी नहर में फेंक दिया गया, ताकि मामला हादसा लगे. लेकिन पुलिस ने मामले की तह तक पहुंचते हुए पूरे कत्ल का पर्दाफाश कर दिया. 

पुलिस ने गिरफ्तार किए आरोपी

पुलिस ने आरोपी पिता और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि वारदात में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लग रहा था, लेकिन जब गहराई से पड़ताल की गई तो परिवार की साजिश बेनकाब हो गई.

पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. लोग यही कह रहे हैं कि नशे ने एक परिवार को इस कदर तबाह कर दिया कि मां-बाप को अपने ही बेटे की हत्या की सुपारी देनी पड़ी.

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Input By : मोहम्मद हारिस
Published at : 11 May 2026 09:01 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News UP Police
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