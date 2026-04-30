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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहा में प्रेम विवाह का बदला, सनकी भाई ने युवक के पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक

अमरोहा में प्रेम विवाह का बदला, सनकी भाई ने युवक के पिता पर किया जानलेवा हमला, हालत नाजुक

Amroha News In Hindi: सनकी भाई ने बहन से प्रेम विवाह करने वाले युवक के पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. बिजनौर मार्ग पर घेरकर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिसमें उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 30 Apr 2026 09:33 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सनसनीखेज मामला सामने आया है,जहां सनकी भाई ने बहन से प्रेम विवाह करने वाले युवक के पिता पर जानलेवा हमला कर दिया. बिजनौर मार्ग पर घेरकर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार किए गए, जिससे मोबीन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें नाजुक हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है.

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बाकी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है. वहीं उधर सी दुस्साहसिक घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला कुछ माह पूर्व का है जब आरोपी की बहन ने पीड़ित व्यक्ति के बेटे से प्रेम विवाह किया है,जिससे आरोपी युवक नाराज़ था इस बात को आरोपी ने ये घटना की है. बिजनौर मार्ग पर आरोपियों ने युवक के पिता मोबीन को घेर लिया और लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया. घायल मोबीन को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत नाजुक होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

तमाशबीन बने रहे लोग

घटना के दौरान मौके पर मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे और किसी ने बीच-बचाव की कोशिश नहीं की. पूरी वारदात राहगीरों ने अपने मोबाइल में कैद कर ली, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने शुरू की जांच

अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदोरिया के मुताबिक आरोपी आतिफ ने अपने भाई फेज समेत चार लोगों के साथ मिलकर बदला लेने की नीयत से इस हमले को अंजाम दिया. पुलिस ने चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है. उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Input By : मोहम्मद हारिस
Published at : 30 Apr 2026 09:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News CRIME NEWS
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