अमरोहा में पॉश कॉलोनी के मंदिर को बनाया निशाना, दानपात्र से नकदी चोरी, पुलिस जांच में जुटी

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक बार फिर चोरों ने बेखौफ होकर कानून-व्यवस्था को चुनौती दी है. थाना अमरोहा देहात क्षेत्र की पॉश कॉलोनी मानी जाने वाली अमरोहा ग्रीन कॉलोनी में स्थित एक मंदिर को चोरों ने निशाना बनाते हुए दानपात्र से नकदी चोरी कर ली. यह पूरी घटना मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे चोरों की करतूत साफ तौर पर कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है.

जानकारी के अनुसार, अज्ञात चोर मंदिर परिसर में दाखिल हुए और दानपात्र को निशाना बनाते हुए उसमें रखी नकदी निकालकर फरार हो गए. चोरी की जानकारी उस समय हुई, जब मंदिर समिति के सदस्य नियमित पूजा-पाठ के लिए मंदिर पहुंचे. दानपात्र खुला देख समिति के सदस्यों को चोरी का शक हुआ, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई. फुटेज में चोर दानपात्र से नकदी चोरी करते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही मंदिर समिति और स्थानीय लोगों ने थाना अमरोहा देहात पुलिस को अवगत कराया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर अज्ञात चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं.

स्थानीय लोगों में आक्रोश

इस घटना के बाद पॉश कॉलोनी में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. लोगो ने इस घटना पर आक्रोश प्रकट किया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्र में दहशत का माहौल है. लोगों ने पुलिस से जल्द से जल्द चोरों को पकड़ने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच की जा रही है और जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा. पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.