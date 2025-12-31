अमरोहा में जंक फूड ने ली एक और जान! नीट की तैयारी कर रही छात्रा की दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक घटना सामने आई है. फास्ट फूड खाने की वजह से गंभीर बीमारी की शिकार हुई नीट की तैयारी कर रही 18 वर्षीय छात्रा की दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. डॉक्टरों के अनुसार पत्ता गोभी के जरिए शरीर में पहुंचे कीड़े के दिमाग में जाने से छात्रा के सिर में करीब 25 गांठें बन गई थीं.

मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के गांव चुचैला कलां निवासी किसान नदीम अहमद की बड़ी बेटी इलमा (18) एक प्राइवेट स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के साथ-साथ नीट की तैयारी कर रही थी. परिजनों के अनुसार करीब एक महीने पहले इलमा को टाइफाइड हुआ था, जिसके बाद से उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई.

दिमाग में निकलीं सात-आठ गांठें

परिवार ने पहले इलमा को नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जांच के दौरान सीटी स्कैन और एमआरआई रिपोर्ट में डॉक्टरों ने उसके दिमाग में 7 से 8 गांठें होने की बात बताई. कुछ दिनों तक इलाज के बाद उसकी हालत में सुधार हुआ, लेकिन अचानक तबीयत फिर से बिगड़ गई. दोबारा जांच में गांठों की संख्या बढ़कर 25 तक पहुंच गई.

हालत गंभीर होने पर 22 दिसंबर को परिजन इलमा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने दिमाग का ऑपरेशन भी किया. इसके बावजूद 29 दिसंबर को इलाज के दौरान इलमा की मौत हो गई. छात्रा के पिता नदीम अहमद का कहना है कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि फास्ट फूड में इस्तेमाल होने वाली पत्ता गोभी के जरिए कीड़ा शरीर में पहुंचा और दिमाग में जाकर गांठों का कारण बना.

एक हफ्ते में फास्ट फूड से दूसरी मौत

गौरतलब है कि इससे सात दिन पहले अमरोहा के अफगानान मोहल्ले की रहने वाली 11वीं कक्षा की छात्रा अहाना की भी फास्ट फूड खाने की वजह से मौत हो चुकी है. दिल्ली के एम्स अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया था कि अत्यधिक फास्ट फूड सेवन से अहाना का पाचन तंत्र पूरी तरह खराब हो गया था. ऑपरेशन के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.



लगातार सामने आ रहे इन मामलों ने फास्ट फूड के बढ़ते खतरे को लेकर लोगों को गहरी चिंता में डाल दिया है. डॉक्टरों का कहना है कि साफ-सफाई के अभाव और असंतुलित खानपान से गंभीर बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.