UP: इंदौर के बाद अमरोहा में गांवों तक पहुंचा जहरीला पानी! गंभीर बीमारियों की चपेट में ग्रामीण

इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत के बाद अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा से भी एक बेहद गंभीर और डराने वाली तस्वीर सामने आ रही है. यहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला और केमिकल युक्त पानी गांवों तक पहुंच चुका है. हालात ये हैं कि ट्यूबवेल हों या घरों के नल पानी नहीं, जहर निकल रहा है. इस जहरीले पानी की वजह से ग्रामीण गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं, खेतों की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है और फसलें बर्बाद हो रही हैं. किसान संगठनों ने जताया विरोध

गांव में पहुंचा फैक्ट्रियों का जहरीला पानी

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित और केमिकल युक्त पानी अब लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है. हालात यह हैं कि गांवों में खेतों के ट्यूबवेल हों या घरों में लगे नल पानी की जगह जहर निकल रहा है.

इस जहरीले पानी के कारण ग्रामीण गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं, जबकि खेती भी लगातार प्रभावित हो रही है.स्थानीय लोगों का कहना है कि दूषित पानी भू-गर्भ में फैल चुका है, जिससे खेतों की उर्वरक शक्ति खत्म हो रही है और फसलें बर्बाद हो रही हैं.

इसके बावजूद जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है. चुनाव के समय गरीबों और किसानों की बात करने वाले जनप्रतिनिधि इस गंभीर प्रदूषण के मुद्दे पर पूरी तरह चुप्पी साधे हुए हैं.

ग्रामीणों ने लगाए आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि जो किसान वास्तव में अपनी आवाज उठा रहे हैं, वही इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, जबकि कई बड़े किसान नेता प्रशासन के साथ बैठकों और चाय-पानी तक सीमित नजर आ रहे हैं. इस लापरवाही और अनदेखी के खिलाफ किसान संयुक्त मोर्चा संगठन ने शहवाजपुर डोर में प्रदूषण के खिलाफ बेमियादी धरना शुरू कर दिया है.

भारतीय किसान यूनियन (संयुक्त मोर्चा) से जुड़े किसानों ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. किसानों का कहना है कि जब पानी जहर बन चुका हो और लोगों को सांस लेने तक में परेशानी हो रही हो, तो नए साल या किसी भी तरह के जश्न का कोई मतलब नहीं है. अब देखना यह होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि इस गंभीर संकट पर कब तक खामोश रहते हैं.