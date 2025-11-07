हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के इस गांव में मना भैंसे 'शेरा' का बर्थडे, जन्मदिन के दिन हुई दावत और DJ पर नाचा पूरा गांव

यूपी के इस गांव में मना भैंसे 'शेरा' का बर्थडे, जन्मदिन के दिन हुई दावत और DJ पर नाचा पूरा गांव

Amroha News: बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव सुनगढ़ निवासी इसरार ने गुरुवार को अपने भैंसे ‘शेरा’ के जन्मदिन पर धूमधाम से दावत दी. शेरा को रंगीन कपड़ों और फूलों की मालाओं से सजाया गया.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 07 Nov 2025 06:26 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक अनोखा जश्न देखने को मिला. यह कोई सामान्य दावत या गांव का मामूली जलसा नहीं था. यह था असाधारण पशु प्रेम का एक ऐसा प्रदर्शन, जिसने पूरे सुनगढ़ गांव को कौतुहल से भर दिया. यहां एक पशुपालक इसरार ने अपने भैंसे शेरा के दूसरे जन्मदिन पर ऐसी दावत दी कि पूरे गांव के लोग झूम उठे. ग्रामीण न सिर्फ हैरान थे बल्कि जश्न में भी शमिल हुए, बाकायदा भैंसे को रुपयों की माला और सजा के गांव में घुमाया गया है.

फूलों से सजा भैंसा, डीजे की थाप पर नाचते ग्रामीण और मेहमानों की सेल्फी की धूम. भैंसे का यह जन्मदिन अब इलाके में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया है.

गांव में पहली बार हुआ ऐसा आयोजन

जानकारी के मुताबिक बछरायूं थाना क्षेत्र के गांव सुनगढ़ निवासी इसरार ने गुरुवार को अपने भैंसे ‘शेरा’ के जन्मदिन पर धूमधाम से दावत दी. शेरा को रंगीन कपड़ों और फूलों की मालाओं से सजाया गया. इसरार ने अपने भैंसे ‘शेरा’ का दूसरा जन्मदिन धूमधाम से मनाया. इस अनोखे आयोजन में पूरे गांव को आमंत्रित किया गया और माहौल किसी त्योहार से कम नहीं था.

इसरार ने बताया कि शेरा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि हमारे परिवार का सदस्य है. उन्होंने उसे रंग-बिरंगे कपड़ों, फूलों की मालाओं और झालरों से सजाया. गांव की महिलाओं ने तरह-तरह के पकवान और मिठाइयां बनाईं, जिनसे मेहमानों का स्वागत किया गया. ग्रामीणों ने शेरा के साथ फोटो और सेल्फी लेकर यादगार पल संजोए.

ग्रामीणों का कहना था कि उन्होंने ऐसा आयोजन पहले कभी नहीं देखा। भैंसे के जन्मदिन पर पूरे गांव का एक साथ जुटना और दावत का आयोजन लोगों के बीच आपसी एकता और सौहार्द का प्रतीक बना.

शेरा की चर्चा चारों तरफ

शेरा के जन्मदिन की चर्चा न सिर्फ गांव में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई. सोशल मीडिया पर भी “भैंसा शेरा” की तस्वीरें और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं. लोगों ने शेरा के रंगीन सजावट और खुशमिजाज अंदाज को खूब सराहा. फिलहाल पूरे क्षेत्र में भैंसे शेरा के जन्मदिन की धूम और चर्चा दोनों चरम पर हैं. गांव के लोग कहते हैं कि अगले साल इस उत्सव को और भी बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा.

Input By : मोहम्मद हारिस
Published at : 07 Nov 2025 06:20 PM (IST)
Buffalo UP NEWS Amroha News
