पिता की जमीन से 6 बीघा हिस्सा मांग रही थी बहन, भाई ने धारदार गला रेतकर की हत्या

उत्तर प्रदेश के अमरोहा में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां जमीन के विवाद में एक भाई ने अपनी सगी बहन की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतका का शव घर में ही ख़ून से लथपथ पड़ा मिला हैं. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई है. पुलिस ने शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

ये घटना अमरोहा के देहात थाना क्षेत्र स्थित नन्हेड़ा गांव की बताई जा रही है. खबर के मुताबिक मृतका योगिता मुरादाबाद में नर्स थी. परिवार में कई दिनों से जमीन बांटने को लेकर विवाद चल रहा था. पिता की मौत के बाद बहन पिता की जमीन में से 6 बिघा जमीन देने की मांग कर रही थी जिसका भाई की ओर से विरोध किया जा रहा था.

जमीन विवाद में की बहन की हत्या

इसी जमीन विवाद ने खौफनाक मोड़ ले लिया. इसी बात को लेकर एक बार फिर से दोनों भाई-बहन में फिर से विवाद हो गया, जिसके बाद भाई ने गुस्से में धारदार हथियार से बहन योगिता पर हमला कर दिया. जिससे योगिता की मौके पर ही मौत हो गई. इस घटना के बाद घर में चीख-पुकार मच गई, इस बीच आरोपी भाई मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिवार के अन्य लोगों से भी बात की जा रही है. घटना के बाद से आरोपी भाई फ़रार हो गया है.

आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

एसपी अमरोहा अमित कुमार आंनद ने बताया कहा शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते आरोपी भाई ने बहन की हत्या की है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. परिवार के अन्य सदस्यों से भी इसे लेकर बात की जा रही है.

आरोपी भाई की तलाश की तलाश के लिए पुलिस की टीमों को गठन किया गया है. पुलिस मामले की तफ्दीश में जुट गई हैं. इस घटना को लेकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. हर कोई इस घटना की चर्चा कर रहा है.

इनपुट- मोहम्मद हरीश

