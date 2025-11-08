हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमरोहा: 'या तो शादी कर या बात करना छोड़ दे', प्रेमिका के भाई की शर्त पर प्रेमी ने की फायरिंग

अमरोहा: 'या तो शादी कर या बात करना छोड़ दे', प्रेमिका के भाई की शर्त पर प्रेमी ने की फायरिंग

Amroha News: यूपी के अमरोहा में प्रेम-प्रसंग के बीच खूनी खेल की वारदात सामने आई है. युवती के भाई के ऊपर प्रेमी ने निकाह की बात को लेकर ह

08 Nov 2025 11:33 PM (IST)
यूपी के अमरोहा जनपद के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के कस्बा जोया में एक सनकी प्रेमी ने शनिवार (8 नवंबर) को फिल्मी अंदाज में हंगामा खड़ा कर दिया. दरअसल प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे से मिलने के लिए पहुंचे थे. इसकी जानकारी मिलते ही युवती का भाई भी मौके पर पहुंच गया. 

इस दौरान उसने शर्त रखी और कहा कि या तो मेरी बहन से शादी कर फिर इस छोड़ दे. इतना सुनते ही प्रेमी आगबबूला हो गया और तुरंत प्रेमिका के भाई के ऊपर फायरिंग कर दी. इस फायरिंग में युवती का भाई घायल हो गया. घटना के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

पूरे मामले पर एक नजर

अमरोहा के डिडौली कोतवाली क्षेत्र के युवक और युवती 2 साल पहले जयपुर नीट की तैयारी करने गए थे. अचानक एक ही क्षेत्र के होने की वजह से दोनों में प्रेम प्रसंग हो गया, जयपुर में हुए प्रेम प्रसंग ने शनिवार को खूनी रूप ले लिया. नीट की तैयारी कर रहे प्रेमी युगल दोनों अपने घर आए हुए थे, कभी कभी मुलाकातें भी हो रही थी.

इस बीच शनिवार को जैसे ही बहन प्रेमी से मिलने पहुंची तब उसका पीछा करते-करते भाई भी बहन के प्रेमी के घर पहुंच गया, जहां पर बहन के प्रेमी से भाई ने कहा, "या तो आज ही तू मेरी बहन से निकाह करले या फिर बात करना छोड़ दे."  इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई, तभी युवती के प्रेमी ने  युवक को गोली मार दी. 

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस 

घटना के बाद युवती का भाई लहूलुहान हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की. घायल को मुरादाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है. फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसपी अमरोहा ने कई टीम में लगा दी.

डिडौली कोतवाली क्षेत्र के जोया में हुई. क्षेत्र के गांव सैतली में मुनव्वर का परिवार रहता है. उनके परिवार में पत्नी चंद्रप्रभा के अलावा बेटा अरमान सोनू और बेटी है. करीब दो साल पहले बेटी जयपुर में नीट की तैयारी करने गई थी, तभी उसकी मुलाकात जोया के मोहल्ला टंकी वाला के रहने वाले ताविश रजा से हो गई. इसके बाद दोनों बात करने लगे. फिलहाल युवती अपने घर पर रहती है. जबकि ताविश रजा अभी भी नीट की तैयारी कर रहा है. 

परिजनों ने लगाया आरोप

आरोप है कि शनिवार की दोपहर अरमान सोनू अपनी बहन के दोस्त ताविश रजा के घर पहुंचा और बहन से शादी करने या फिर उसका पीछा छोड़ने के लिए कहा. इस दौरान अरमान सोनू ने आज ही निकाह करने के लिए कहा तो उनकी ताविश रजा से कहासुनी हो गई. तभी गुस्साए ताविश रजा ने जान से मारने की नीयत से अरमान सोनू को गोली मार दी. 

इस दौरान अरमान सोनू के हाथ में पार होकर गोली कंधे में जा लगी.. घटना को अंजाम देकर ताविश रजा घर से भाग गया. फायरिंग की आवाज सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई. बाद में पुलिस ने घायल अरमान सोनू को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया.

फिलहाल, घायल अरमान सोनू का इलाज मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में चल रहा है. जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है. सीओ सिटी शक्ति सिंह ने बताया कि मामले में ताविश रजा के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया है. जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

Input By : मो. हारिश
08 Nov 2025 11:33 PM (IST)
UP NEWS Amroha News UP Police
