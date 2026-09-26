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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमरोहाः साले पर निकाला पत्नी से झगड़े का गुस्सा, जीजा ने चाकू से किए वार

अमरोहाः साले पर निकाला पत्नी से झगड़े का गुस्सा, जीजा ने चाकू से किए वार

अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगा चोली गांव में दिनदहाड़े छात्र पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया है. आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 26 Sep 2026 09:34 PM (IST)
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अमरोहा में स्कूल से एक छात्र को बहाने से बाहर बुलाकर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है. आरोप है कि छात्र के जीजा ने शिक्षकों से कहा कि उसके पिता की तबीयत खराब है और सेफ की चाबी लेनी है. इसके बाद छात्र को स्कूल से बाहर ले जाकर चाकू से कई वार कर दिए. हमले में 15 वर्षीय छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया.

बताया गया कि शिक्षकों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. घायल छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे हायर सेंटर रेफर किया गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार पत्नी से हुए विवाद के बाद आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया गया.

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पिता की तबीयत खराब होने का आरोपी ने बनाया बहाना

जानकारी के मुताबिक, हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गंगा चोली गांव निवासी 15 वर्षीय जितेंद्र कक्षा आठवीं में पढ़ता है. शुक्रवार को वह रोज की तरह स्कूल गया था. आरोप है कि इसी दौरान सैदनगली थाना क्षेत्र के सुतारी गांव निवासी जितेंद्र का जीजा नरेश स्कूल पहुंचा. नरेश ने शिक्षकों से कहा कि जितेंद्र के पिता की तबीयत खराब है और उसे सेफ की चाबी लेनी है. इसके बाद शिक्षक ने छात्र को उसके जीजा के साथ भेज दिया.

स्कूल 20 मीटर दूर छात्र चाकू से किया हमला

बताया जा रहा है कि स्कूल से करीब 20 मीटर दूर पहुंचते ही आरोपी ने छात्र पर चाकू से हमला कर दिया. पेट और कनपटी के पास चाकू के वार से छात्र गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा. घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल के शिक्षक मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया. इसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया. 

पत्नी से झगड़े के बाद की हत्या

वहीं घायल छात्र को सीएचसी हसनपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया. छात्र की हालत को देखते हुए हायर सेंटर भेजे जाने की जानकारी सामने आई है. पुलिस के मुताबिक तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज आरोपी जीजा को गिरफ्तार कर लिया है. सीओ हसनपुर पंकज त्यागी के मुताबिक, पुलिस की शुरुआती जांच में पत्नी से झगड़ा के चलते साले की हत्या किए जाने की बात सामने आई है.

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Input By : Mohd Harish

About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता ने पत्रकारिता की शुरुआत सतना के एक हिंदी अखबार से इंटर्न के रूप में की. इसके बाद उन्होंने भोपाल में हिंदी वेबसाइट और न्यूज चैनलों में कंटेंट एडिटर के रूप में काम किया. वर्तमान में वे सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. यहां वे विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें लिखते हैं. राजनीति और क्राइम की खबरों में उनकी विशेष रुचि है, साथ ही वे समसामयिक मुद्दों को समझने के लिए भी जिज्ञासु रहते हैं.  मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले धीरज को पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव है. धीरज ने बीकॉम से ग्रेजुएशन और एमकॉम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके साथ ही उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया है.
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Published at : 26 Sep 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Amroha News
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