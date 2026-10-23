गुरजीत सिंह औजला का गृहमंत्री पर निशाना, 'ज्योतिषी की दुकान खोल लें'

शामली पहुंचे अमृतसर से कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला. गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह को ज्योतिषी की दुकान खोल लेनी चाहिए. औजला ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की.

उन्होंने चीन के भारत में घुसपैठ करने और नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किए. कांग्रेस सांसद ने ऐलान किया कि एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत विशाल सभा आयोजित की जाएगी.

शामली में कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह औजला ने विभिन्न मुद्दों को लेकर बीजेपी को घेरा. गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि उन्हें ज्योतिषी की दुकान खोल लेनी चाहिए. औजला ने चीन के भारत में घुसपैठ के मुद्दे को उठाते हुए सवाल किया कि क्या अमित शाह को इस बात की जानकारी नहीं है कि चीन भारत की सीमा में कितना अंदर तक आ चुका है.

नीट पेपर लीक मामले में केंद्र पर सवाल

कांग्रेस सांसद ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि पेपर लीक होने से छात्रों के भविष्य पर गंभीर असर पड़ता है. इस मुद्दे पर अमित शाह को निशाने पर लेते हुए औजला ने सवाल किया कि पेपर लीक होने की जानकारी पहले ही बच्चों को क्यों नहीं दी गई, ताकि वे उसके अनुसार फैसला कर सकें. उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में प्रभावित छात्रों की परेशानी और आत्महत्या की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरकार की जवाबदेही पर सवाल उठाए.

सीईसी ज्ञानेश कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग

वहीं, गुरजीत सिंह औजला ने मांग की है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए. उनके इस बयान से चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने की संभावना है.

औजला ने आगामी एक नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान के तहत विशाल सभा करने का ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र और वोट के अधिकार से जुड़े मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी.

केंद्र सरकार की नीतियों पर कांग्रेस सांसद ने उठाए सवाल

इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में नशाखोरी और अपराध की स्थिति पर चिंता जताते हुए दावा किया कि राज्य में ये समस्याएं चरम सीमा पर हैं. बीजेपी पर देश के वीर सेनानियों के इतिहास से डरने का आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए. कांग्रेस सांसद के इन बयानों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है. अब देखना होगा कि बीजेपी और संबंधित पक्ष इन आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को योगी सरकार देगी साड़ी, 19 करोड़ से अधिक रुपये होंगे जारी