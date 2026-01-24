यूपी दिवस 2026 का उद्घाटन करेंगे अमित शाह, फिजी से थाईलैंड तक गूंजेगा उत्तर प्रदेश का उत्सव

‘विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश’ की थीम पर आयोजित उत्तर प्रदेश दिवस-2026 इस बार प्रदेश और देश की सीमाओं से निकलकर वैश्विक मंच पर अपनी पहचान दर्ज कराने जा रहा है. 24 से 26 जनवरी तक चलने वाले तीन दिवसीय इस भव्य आयोजन के तहत न केवल प्रदेश भर में कार्यक्रम होंगे, बल्कि फिजी, मॉरीशस, मालदीव, सिंगापुर और थाईलैंड जैसे देशों में भी यूपी दिवस मनाया जाएगा, जहां प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों को सम्मानित किया जाएगा.

उत्तर प्रदेश दिवस-2026 का मुख्य समारोह लखनऊ के नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित होगा, जिसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे. इस अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, प्रदेश सरकार के मंत्री, जनप्रतिनिधि और विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट हस्तियां मौजूद रहेंगी.

ODOC योजना होगी यूपी दिवस का आकर्षण

मुख्य समारोह का दूरदर्शन के माध्यम से प्रदेश भर में सीधा प्रसारण किया जाएगा. एक अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष यूपी दिवस का सबसे बड़ा आकर्षण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना पर आधारित ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) योजना होगी. इसके तहत प्रदेश के सभी जनपदों के चयनित पारंपरिक व्यंजन एक ही परिसर में उपलब्ध होंगे, जो उत्तर प्रदेश की समृद्ध खाद्य संस्कृति को वैश्विक पहचान देने का माध्यम बनेंगे. इसके साथ ही ‘एक जनपद-एक उत्पाद’ (ओडीओपी) योजना के अंतर्गत शिल्पकारों के उत्पादों और जीआई टैग प्राप्त वस्तुओं की भव्य प्रदर्शनी और विक्रय भी किया जाएगा.

समारोह में ‘उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2025-26’ का वितरण भी किया जाएगा. शिक्षा, साहित्य, कृषि, महिला सशक्तिकरण और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली पांच विभूतियों को यह सम्मान प्रदान किया जाएगा. साथ ही मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जनपदों को भी पुरस्कृत किया जाएगा.

इसी मंच से मुख्यमंत्री द्वारा ओडीओसी योजना की औपचारिक लॉन्चिंग और सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना का शुभारंभ किया जाएगा. यूपी दिवस के अवसर पर ‘विकसित भारत–विकसित उत्तर प्रदेश’ विषय पर आधारित प्रदर्शनियां, शिल्प मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें लोक, शास्त्रीय और समकालीन कला रूपों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी. मिशन शक्ति, नवाचार और ‘वंदे मातरम्’ के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विशेष प्रदर्शनियां भी आकर्षण का केंद्र रहेंगी.

भारतीय दूतावासों में भी होगा यूपी दिवस का आयोजन

डबल इंजन सरकार के विजन के अनुरूप इस वर्ष यूपी दिवस का आयोजन विदेशों में भारतीय दूतावासों और देश के विभिन्न राज्यों के लोकभवनों में भी किया जाएगा. इन कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवासी उत्तर प्रदेशवासियों को सम्मानित करने के साथ-साथ प्रदेश की संस्कृति, निवेश संभावनाओं और विकास यात्रा से जोड़ा जाएगा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग ने एलडीए के सहयोग से आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.