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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में BJP का चुनावी शंखनाद! अमित शाह जल्द करेंगे दौरा, कार्यकर्ताओं से होगा संवाद

यूपी में BJP का चुनावी शंखनाद! अमित शाह जल्द करेंगे दौरा, कार्यकर्ताओं से होगा संवाद

यूपी विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह नवंबर के अंत से प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों का दौरा करेंगे. इस दौरान कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक कर बीजेपी की चुनावी रणनीति तैयार करेंगे.

Written By : पवन कुमार गौड |  Updated at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज करने की रणनीति बनाई है. पार्टी अब संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवंबर के अंत से यूपी के दौरे पर आ सकते हैं. इस दौरान वह प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

बीजेपी की योजना के मुताबिक अमित शाह नवंबर के आखिरी सप्ताह से उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर सकते हैं. पार्टी नवंबर महीने में ही दो क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है. इसके बाद बाकी क्षेत्रों में भी उनके दौरे की योजना बनाई जाएगी. इन दौरों के दौरान अमित शाह हर क्षेत्र में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे.

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अमित शाह के इस दौरे को लेकर बीजेपी की योजना सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है. पार्टी सभी छह क्षेत्रों में उनके रात्रि प्रवास की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रही है. इसके जरिए गृह मंत्री को स्थानीय स्तर पर संगठन की स्थिति समझने और नेताओं से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा. साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं और चुनावी तैयारियों का भी फीडबैक लिया जाएगा.

जिला स्तर पर भी होंगी बैठकें और सभाएं

क्षेत्रीय बैठकों में अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ-साथ इलाके के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में चुनाव जीतने की रणनीति तैयार करने और उसे जमीन पर उतारने को लेकर चर्चा होगी. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठन के हर स्तर को सक्रिय किया जाए.

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इसके अलावा सभी क्षेत्रों में बैठकें पूरी होने के बाद अमित शाह के जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है. इसके तहत वह अलग-अलग जिलों में बैठकें और सभाएं कर सकते हैं. बीजेपी का मकसद चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाना है.

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About the author पवन कुमार गौड

पवन कुमार गौड़ एबीपी न्यूज में विशेष संवाददाता हैं. BJP, RSS और सरकार से जुड़ी खबरें और संसद की कार्यवाही कवर करते हैं. 2022 के यूपी चुनाव में तकरीबन 8 हजार किलोमीटर की बाय रोड कवरेज किया. कोविड और हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन को प्रमुखता से कवर कर चुके हैं. 3 लोकसभा चुनाव कवर करने के साथ साथ यूपी, उत्तराखंड, गुजरात, हरियाणा, असम और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव कवर करने का अनुभव है.

गौड़ के पास 15 सालों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है. मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. पवन कुमार गौड़ ने रेडियो और टेलीविजन पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है. संपर्क के लिए मेल करें- pavankg@abpnetwork.com, एक्स हैंडल- @brajwasipavan
 
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Published at : 13 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
BJP UP NEWS AMIT SHAH
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