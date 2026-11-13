यूपी में BJP का चुनावी शंखनाद! अमित शाह जल्द करेंगे दौरा, कार्यकर्ताओं से होगा संवाद

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज करने की रणनीति बनाई है. पार्टी अब संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरने के लिए बड़े स्तर पर अभियान शुरू करने की तैयारी में है. इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवंबर के अंत से यूपी के दौरे पर आ सकते हैं. इस दौरान वह प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करेंगे.

बीजेपी की योजना के मुताबिक अमित शाह नवंबर के आखिरी सप्ताह से उत्तर प्रदेश का दौरा शुरू कर सकते हैं. पार्टी नवंबर महीने में ही दो क्षेत्रों में उनके कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी कर रही है. इसके बाद बाकी क्षेत्रों में भी उनके दौरे की योजना बनाई जाएगी. इन दौरों के दौरान अमित शाह हर क्षेत्र में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अलग-अलग बैठकें करेंगे.

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अमित शाह के इस दौरे को लेकर बीजेपी की योजना सिर्फ बैठकों तक सीमित नहीं है. पार्टी सभी छह क्षेत्रों में उनके रात्रि प्रवास की व्यवस्था करने पर भी विचार कर रही है. इसके जरिए गृह मंत्री को स्थानीय स्तर पर संगठन की स्थिति समझने और नेताओं से सीधे बातचीत करने का मौका मिलेगा. साथ ही कार्यकर्ताओं की समस्याओं और चुनावी तैयारियों का भी फीडबैक लिया जाएगा.

जिला स्तर पर भी होंगी बैठकें और सभाएं

क्षेत्रीय बैठकों में अमित शाह कार्यकर्ताओं के साथ-साथ इलाके के प्रमुख नेताओं से भी मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में चुनाव जीतने की रणनीति तैयार करने और उसे जमीन पर उतारने को लेकर चर्चा होगी. पार्टी की कोशिश है कि चुनाव से पहले संगठन के हर स्तर को सक्रिय किया जाए.

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इसके अलावा सभी क्षेत्रों में बैठकें पूरी होने के बाद अमित शाह के जिला स्तर पर भी कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई जा रही है. इसके तहत वह अलग-अलग जिलों में बैठकें और सभाएं कर सकते हैं. बीजेपी का मकसद चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरना और संगठन को पूरी तरह चुनावी मोड में लाना है.