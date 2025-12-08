अमेठी: महिला थाना प्रभारी की सरकारी गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा, 1 की मौत, 2 घायल

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में सोमवार (8 दिसंबर) की सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया. जिले की महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह की तेज रफ्तार अनियंत्रित सरकारी टाटा सूमो ने सामने से आ रही बाइक को रौंद दिया. जिससे बाइक के परखच्चे उड़ गए. हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. राहगीरों ने पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी. घायलों को तत्काल अस्पताल भेजा गया.

तेज रफ्तार कार ने बाइक सवारों को रौंदा

यह दुर्घटना गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के बाबूगंज बाजार में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के पास हुई. जानकारी के मुताबिक महिला थाना प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह किसी सरकारी कार्य से टाटा सुमो से जायस की ओर जा रही थीं.

वाहन की रफ्तार इतनी अधिक थी कि अचानक सामने आई बाइक को संभालने का मौका नहीं मिला. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पर बैठे तीनों युवक हवा में उछले और कई मीटर दूर जा गिरे.

घटनास्थल पर गुस्साए लोग

हादसे के बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों में गुस्सा भी देखने को मिला. लोगों का कहना था कि सरकारी वाहन की रफ्तार बेहद तेज थी और चालक पूरी तरह नियंत्रण खो बैठा था. हैरानी की बात यह भी है कि जिस टाटा सुमो में महिला थाना प्रभारी सफर कर रही थीं. उसी वाहन का पॉल्यूशन जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है और उसका बीमा भी नहीं है.

इसके बावजूद वाहन तेज रफ्तार में चलाया जा रहा था. लोगों का कहना है कि जब तन पर खाकी हो, कंधे पर तीन स्टार लगें और हाथ में थाने का चार्ज हो, तब नियमों का पालन अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. यही लापरवाही तीन परिवारों पर भारी पड़ गई.

घायलों को लखनऊ किया गया रेफर

हादसे की सूचना मिलते ही गौरीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू कराया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने दोनों घायलों को उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों युवकों को लखनऊ स्थित हायर सेंटर रेफर कर दिया.

20 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत

इस भीषण दुर्घटना में मौके पर ही मारे गए युवक की पहचान अखिलेश कुमार वर्मा (20) पुत्र दीनदयाल वर्मा निवासी पुरे उदवद मजरे सराय महेशा थाना जायस के रूप में हुई है. घायल युवकों में पप्पू (45) पुत्र जमील निवासी पूरे सोहर थाना जायस और शत्रुघ्न (20) पुत्र राजबहादुर निवासी पूरे कालिका मजरे सराय महेशा थाना जायस शामिल हैं.

घटना पर पुलिस ने क्या बताया?

गौरीगंज कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण पांडेय ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. मामले में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. वाहन को भी कब्जे में लेकर मौके से हटवा दिया गया है.

हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घायल दोनों युवकों के परिवार भी अस्पतालों में चिंतित होकर इलाज में जुटे हैं. स्थानीय लोग इस घटना को पुलिस विभाग की गंभीर लापरवाही बता रहे हैं और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

अमेठी में हुई यह दुर्घटना एक बार फिर से सरकारी वाहनों की लापरवाह ड्राइविंग, नियमों के पालन और जवाबदेही पर बड़ा सवाल खड़ा करती है. जांच पूरी होने तक पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद में पुलिस प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठा है.