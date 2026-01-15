हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अमेठी में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया सपा सांसद डिंपल यादव का जन्मदिन, हर जगह हो रही चर्चा

Amethi News: इस कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी महिला विंग की जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने किया. उनके साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Updated at : 15 Jan 2026 06:10 PM (IST)
अमेठी से एक सकारात्मक और मानवीय पहल की तस्वीर सामने आई, जहां समाजवादी पार्टी ने राजनीति से इतर सेवा और संवेदना का संदेश दिया. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की धर्मपत्नी एवं पूर्व सांसद डिंपल यादव के जन्मदिन को अमेठी में सेवा दिवस के रूप में मनाया गया. इस अवसर पर समाजवादी पार्टी महिला विंग की ओर से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अमेठी में सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया.

इस कार्यक्रम का नेतृत्व समाजवादी पार्टी महिला विंग की जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने किया. उनके साथ बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचीं. यहां अस्पताल में भर्ती महिलाओं को दूध, ब्रेड, फल और अन्य आवश्यक सामग्री वितरित किया. इस पहल का उद्देश्य मरीजों और उनके परिजनों को यह अहसास कराना था कि समाजवादी पार्टी उनके सुख-दुख में साथ खड़ी है.

बिटिया के जन्म पर मां का सम्मान, भावुक हुआ माहौल

कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में एक महिला द्वारा बच्ची को जन्म दिए जाने की जानकारी मिली. यह खबर मिलते ही जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने तुरंत पहल करते हुए नवजात बच्ची की मां को शाल और बुके भेंट कर सम्मानित किया. इस पल ने कार्यक्रम को और भी भावनात्मक बना दिया. मौजूद महिलाओं और तीमारदारों ने इस कदम की जमकर सराहना किया.

डिंपल यादव को नारी सशक्तिकरण की पहचान बताया

इस मौके पर गुंजन सिंह ने कहा कि डिंपल यादव आधी आबादी की सशक्त आवाज हैं और नारी सशक्तिकरण की जीती-जागती मिसाल हैं. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उनके जन्मदिन को केवल उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि सेवा के अवसर के रूप में मना रही है, ताकि गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके.

बेटियों का सम्मान ही समाज की सच्ची प्रगति

गुंजन सिंह ने कहा कि बेटियों के जन्म पर सम्मान करना समाज की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि आज जिन बेटियों का जन्म हो रहा है, वही आगे चलकर डिंपल यादव, पी.टी. उषा और इंदिरा गांधी जैसी महान हस्तियों के रूप में देश और प्रदेश का नेतृत्व करती हैं. समाजवादी पार्टी हमेशा बेटियों और महिलाओं के सम्मान के लिए काम करती रही है.

मायावती को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं

इस कार्यक्रम के दौरान गुंजन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री बहन मायावती को भी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित किया. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी नेताओं के प्रति सम्मान जरूरी है और अच्छे कार्यों की सराहना होनी चाहिए.

2027 विधानसभा चुनाव को लेकर किया बड़ा दावा

गुंजन सिंह ने आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी एक बार फिर उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना समाजवादी पार्टी का लक्ष्य है और यह जीत डिंपल भाभी को जन्मदिन के उपहार के रूप में दी जाएगी.

अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों ने समाजवादी पार्टी महिला विंग की इस पहल की सराहना किया. कई महिलाओं ने कहा कि इस तरह की मदद और सम्मान से उन्हें मानसिक मजबूती मिलती है और समाज के प्रति भरोसा बढ़ता है. इस प्रकार अमेठी में आयोजित यह कार्यक्रम न केवल डिंपल यादव के जन्मदिन का उत्सव रहा, बल्कि समाज में सेवा, संवेदना और नारी सशक्तिकरण का मजबूत संदेश भी देता नजर आया. राजनीति के साथ मानवता को जोड़ने की यह पहल लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी.

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
Published at : 15 Jan 2026 06:10 PM (IST)
Dimple Yadav Amethi News UP NEWS SAMAJWADI PARTY
