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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी के अस्पताल में लापरवाही! फर्श के पोछे से साफ किया बेड? जांच के आदेश

अमेठी के अस्पताल में लापरवाही! फर्श के पोछे से साफ किया बेड? जांच के आदेश

अमेठी में निजी अस्पताल में मरीजों की सेहत से खिलवाड़ का मामला सामने आया है. यहां फर्श के पोछे से मरीजों का बेड साफ हो रहा है, जिसने अब कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 13 Oct 2026 09:13 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद मुख्यालय गौरीगंज नगर पालिका क्षेत्र स्थित निजी अस्पताल  का एक वीडियो सामने आने के बाद सफाई व्यवस्था और मरीजों की स्वच्छता को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं. वायरल वीडियो में कथित तौर पर एक महिला सफाईकर्मी फर्श पर पोछा लगाने के बाद उसी पोछे से मरीज के लेटने वाले बेड की सफाई करती दिखाई दे रही है. 
 
बताया जा रहा है कि यह वीडियो अस्पताल में भर्ती एक मरीज के तीमारदारों ने बनाया है. जिसके बाद मरीज और तीमारदारों में खासा नाराजगी है और इसे मरीजों की सेहत के साथ खिलवाड़ कहा जा रहा है.

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फर्श के पोछे से बेड हो रहे साफ 

मरीजों के लिए इस्तेमाल होने वाले बेड की स्वच्छता बेहद महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में यदि फर्श की सफाई में इस्तेमाल किए गए पोछे से ही मरीजों के बेड को साफ किया जा रहा है, तो संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है. बताया जाता है कि ओम साई हॉस्पिटल में डॉ. एसएन सिंह और डॉ. मनीषा सिंह मरीजों का इलाज करते हैं. 

यहां महिला एवं पुरुष मरीजों के उपचार के साथ प्रसव भी कराया जाता है. प्रसव के बाद नवजात शिशुओं को भी मां के साथ वार्ड में रखा जाता है. ऐसे में अस्पताल की साफ-सफाई और संक्रमण नियंत्रण की व्यवस्था का महत्व और बढ़ जाता है. निजी अस्पतालों में मरीज बेहतर इलाज और स्वच्छ वातावरण की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं. इसके लिए परिजन अक्सर अच्छी-खासी रकम भी खर्च करते हैं. ऐसे में यदि अस्पताल में सफाई के मानकों की अनदेखी होती है, तो मरीजों और उनके तीमारदारों का भरोसा प्रभावित होना स्वाभाविक है.

स्वास्थ्य विभाग ने दिए जांच के आदेश 

इस मामले में जब अमेठी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि ओम साई हॉस्पिटल उनके कार्यालय में पंजीकृत है. उन्होंने मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कही है.

अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग की जांच और उसके निष्कर्षों पर टिकी हैं. सवाल यह है कि यदि अस्पताल में स्वच्छता संबंधी मानकों की अनदेखी की पुष्टि होती है, तो जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या विभाग केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी करेगा या नियमों के अनुसार ठोस कदम भी उठाएगा?मरीजों की सुरक्षा से जुड़े ऐसे मामलों में पारदर्शी जांच और नियमानुसार कार्रवाई जरूरी है, ताकि अस्पतालों में स्वच्छता के मानकों का पालन सुनिश्चित हो सके और मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी तरह का जोखिम न रहे.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 13 Oct 2026 09:13 AM (IST)
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Amethi News UP NEWS
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