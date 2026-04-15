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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में घर से 100 मीटर दूर खेत में मिला युवती की शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

अमेठी में घर से 100 मीटर दूर खेत में मिला युवती की शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

Amethi News In Hindi: गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर मजरे मऊ गांव में घर से महज 100 मीटर दूर नहर के पास खेत में युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है.

By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 15 Apr 2026 01:19 PM (IST)
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अमेठी जनपद में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर मजरे मऊ गांव में युवती का शव मिलने सनसनी फैल गई, युवती का शव घर से महज 100 मीटर की दूर नहर के समीप खेत से बरामद किया गया है. शव की शिनाख्त कर ली गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

मृतका ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका

वहीं, इस घटना को लेकर मृतका के भाई ने बताया कि सुबह जब हम लोगों ने देखा तो बहन की लाश खेत में पड़ी हुई थी. मृतका के भाई के मुताबिक, शरीर पर पड़े कपड़े अस्त व्यस्त थे. मृतका के भाई ने दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है.

मृतका की छोटी बहन ने किया बड़ा दावा

वहीं मृतका की छोटी बहन ने बताया कि  हम लोग सो रहे थे तभी किसी ने आकर बताया कि तुम्हारी बहन की लाश खेत में पड़ी हुई है. उस समय हम लोग समझे कि वह बेहोश है. जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि वह मर चुकी थी. छोटी बहन ने बताया कि उसकी बड़ी बहन किसी से बात करती थी. लेकिन उसे नहीं पता कि वह कौन था? उसने कई बार फोन पर कहा था कि मेरे पास कॉल मत किया करो यह मैंने सुना था.

घटना के खुलासे के लिए टीम गठित

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव निवासी 22 वर्षीय लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का प्रकरण सामने आया है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुला कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर ली गई है. एएसपी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. साथ घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है. उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है.
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Published at : 15 Apr 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Amethi Police Amethi News UP NEWS
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