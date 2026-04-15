अमेठी में घर से 100 मीटर दूर खेत में मिला युवती की शव, रेप के बाद हत्या की आशंका

अमेठी जनपद में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के चतुरीपुर मजरे मऊ गांव में युवती का शव मिलने सनसनी फैल गई, युवती का शव घर से महज 100 मीटर की दूर नहर के समीप खेत से बरामद किया गया है. शव की शिनाख्त कर ली गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

मृतका ने जताई रेप के बाद हत्या की आशंका

वहीं, इस घटना को लेकर मृतका के भाई ने बताया कि सुबह जब हम लोगों ने देखा तो बहन की लाश खेत में पड़ी हुई थी. मृतका के भाई के मुताबिक, शरीर पर पड़े कपड़े अस्त व्यस्त थे. मृतका के भाई ने दुष्कर्म के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई है.

मृतका की छोटी बहन ने किया बड़ा दावा

वहीं मृतका की छोटी बहन ने बताया कि हम लोग सो रहे थे तभी किसी ने आकर बताया कि तुम्हारी बहन की लाश खेत में पड़ी हुई है. उस समय हम लोग समझे कि वह बेहोश है. जब हम लोग वहां पर पहुंचे तो देखा कि वह मर चुकी थी. छोटी बहन ने बताया कि उसकी बड़ी बहन किसी से बात करती थी. लेकिन उसे नहीं पता कि वह कौन था? उसने कई बार फोन पर कहा था कि मेरे पास कॉल मत किया करो यह मैंने सुना था.

घटना के खुलासे के लिए टीम गठित

अपर पुलिस अधीक्षक ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि गौरीगंज थाना क्षेत्र के चतुरीपुर गांव निवासी 22 वर्षीय लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का प्रकरण सामने आया है. घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुला कर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई कर ली गई है. एएसपी ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है. साथ घटना के खुलासे के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है. उन्होंने आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया है.