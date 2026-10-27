अमेठी में पंचायत मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचे ग्रामीण

अमेठी जिले की महमूदपुर ग्राम सभा में पंचायत मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीएलओ सर्वे के बावजूद करीब 138 जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए, जबकि पांच दर्जन से अधिक मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सूची में दर्ज हैं. शिकायत का समाधान नहीं होने पर 138 ग्रामीणों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ग्रामीणों के मुताबिक, महमूदपुर ग्राम सभा में पंचायत मतदाता सूची तैयार करने के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं. उनका दावा है कि दशकों से मतदान करते आ रहे अनेक लोगों के नाम इस बार सूची से गायब हैं. वहीं, कुछ विवाहित लड़कियों के नाम अब भी ग्राम सभा की मतदाता सूची में दर्ज होने की बात कही जा रही है.

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'मतदाता सूची में सुधार नहीं हुआ तो मताधिकार से हो सकते हैं वंचित'

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मतदाताओं के नाम ग्राम सभा के साथ-साथ टाउन एरिया के वार्डों की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं. इसके अलावा, मृत हो चुके व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाने का आरोप भी लगाया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इन त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया, तो पात्र मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित हो सकते हैं.

138 ग्रामीणों ने दाखिल की रिट याचिका

मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर पवन कुमार समेत कुल 138 ग्रामीणों ने रिट याचिका संख्या 10808/2026 दाखिल की है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका 24 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी. जिसका पंजीकरण 28 सितंबर को हुआ और 29 सितंबर को पहली सुनवाई हुई.

29 अक्टूबर को होगी मामले में सुनवाई

उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, 30 सितंबर से अब तक मामले में 6 बार सुनवाई हो चुकी है. अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच होगी और पात्र लोगों को न्याय मिल सकेगा.

सामूहिक रूप से लड़ रहे कानूनी लड़ाई

स्थानीय ग्रामीण पवन कुमार, निर्मला देवी, राजेंद्र, मोहम्मद अकबर, राम सजीवन और मोहम्मद अमीन ने बताया कि वे लंबे समय से मतदान करते आ रहे हैं. इसके बावजूद इस बार उनके और उनके परिजनों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं. दूसरी ओर, उनके अनुसार मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने हुए हैं.

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला. आखिरकार उन्हें थककर सामूहिक रूप से कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लेना पड़ा. ग्रामीणों ने मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग की है.

प्रधान प्रतिनिधि बोले-पोर्टल बंद होने से अटकी प्रक्रिया

महमूदपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरू यादव ने स्वीकार किया कि गांव में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे होने की शिकायत है. उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली. प्रधान प्रतिनिधि के मुताबिक, अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग का पोर्टल बंद हो गया है. पोर्टल दोबारा खुलने के बाद ही दावा-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी. इस स्थिति के कारण ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है.

प्रशासन बोला-हाईकोर्ट के आदेश का होगा पालन

मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह ने बताया कि प्रकरण फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. प्रशासन की ओर से न्यायालय में जवाब दाखिल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय से जो भी आदेश प्राप्त होगा, उसका तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

फिलहाल महमूदपुर ग्राम सभा की मतदाता सूची को लेकर ग्रामीणों की शिकायतें और न्यायालय में चल रही सुनवाई महत्वपूर्ण बनी हुई हैं. अब सभी की निगाहें 29 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं. ग्रामीणों की मांग है कि मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराकर पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएं और मृत व्यक्तियों के नाम हटाने सहित अन्य त्रुटियों को नियमानुसार दुरुस्त किया जाए.

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