Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में पंचायत मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचे ग्रामीण

अमेठी में पंचायत मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचे ग्रामीण

अमेठी जिले की महमूदपुर ग्राम सभा में पंचायत मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है. ग्रामीणों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 27 Oct 2026 10:12 PM (IST)
Preferred Sources

अमेठी जिले की महमूदपुर ग्राम सभा में पंचायत मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं का मामला सामने आया है. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि बीएलओ सर्वे के बावजूद करीब 138 जीवित लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए, जबकि पांच दर्जन से अधिक मृत व्यक्तियों के नाम अब भी सूची में दर्ज हैं. शिकायत का समाधान नहीं होने पर 138 ग्रामीणों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ग्रामीणों के मुताबिक, महमूदपुर ग्राम सभा में पंचायत मतदाता सूची तैयार करने के दौरान कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं. उनका दावा है कि दशकों से मतदान करते आ रहे अनेक लोगों के नाम इस बार सूची से गायब हैं. वहीं, कुछ विवाहित लड़कियों के नाम अब भी ग्राम सभा की मतदाता सूची में दर्ज होने की बात कही जा रही है.

UP TGT आरक्षण विवाद पर आयोग का आया जवाब, आरोपों को बताया निराधार

'मतदाता सूची में सुधार नहीं हुआ तो मताधिकार से हो सकते हैं वंचित'

ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ मतदाताओं के नाम ग्राम सभा के साथ-साथ टाउन एरिया के वार्डों की मतदाता सूची में भी दर्ज हैं. इसके अलावा, मृत हो चुके व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाए जाने का आरोप भी लगाया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते इन त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया, तो पात्र मतदाता पंचायत चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने से वंचित हो सकते हैं.

138 ग्रामीणों ने दाखिल की रिट याचिका

मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को लेकर पवन कुमार समेत कुल 138 ग्रामीणों ने रिट याचिका संख्या 10808/2026 दाखिल की है. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, याचिका 24 सितंबर 2026 को हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी. जिसका पंजीकरण 28 सितंबर को हुआ और 29 सितंबर को पहली सुनवाई हुई. 

29 अक्टूबर को होगी मामले में सुनवाई

उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार, 30 सितंबर से अब तक मामले में 6 बार सुनवाई हो चुकी है. अगली सुनवाई के लिए 29 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई है. ग्रामीणों को उम्मीद है कि न्यायालय के हस्तक्षेप से मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच होगी और पात्र लोगों को न्याय मिल सकेगा.

सामूहिक रूप से लड़ रहे कानूनी लड़ाई

स्थानीय ग्रामीण पवन कुमार, निर्मला देवी, राजेंद्र, मोहम्मद अकबर, राम सजीवन और मोहम्मद अमीन ने बताया कि वे लंबे समय से मतदान करते आ रहे हैं. इसके बावजूद इस बार उनके और उनके परिजनों के नाम मतदाता सूची से गायब हो गए हैं. दूसरी ओर, उनके अनुसार मृत व्यक्तियों के नाम सूची में बने हुए हैं. 

ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस समस्या को लेकर संबंधित अधिकारियों से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस समाधान नहीं निकला. आखिरकार उन्हें थककर सामूहिक रूप से कानूनी लड़ाई लड़ने का निर्णय लेना पड़ा. ग्रामीणों ने मतदाता सूची में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और पात्र मतदाताओं के नाम शामिल करने की मांग की है.

प्रधान प्रतिनिधि बोले-पोर्टल बंद होने से अटकी प्रक्रिया

महमूदपुर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वीरू यादव ने स्वीकार किया कि गांव में बड़ी संख्या में लोगों के नाम मतदाता सूची से कटे होने की शिकायत है. उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के लिए प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली. प्रधान प्रतिनिधि के मुताबिक, अधिकारियों की ओर से बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग का पोर्टल बंद हो गया है. पोर्टल दोबारा खुलने के बाद ही दावा-आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी. इस स्थिति के कारण ग्रामीणों की परेशानी बनी हुई है.

प्रशासन बोला-हाईकोर्ट के आदेश का होगा पालन

मामले को लेकर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) ज्योति सिंह ने बताया कि प्रकरण फिलहाल उच्च न्यायालय में विचाराधीन है. प्रशासन की ओर से न्यायालय में जवाब दाखिल किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि न्यायालय से जो भी आदेश प्राप्त होगा, उसका तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा.

फिलहाल महमूदपुर ग्राम सभा की मतदाता सूची को लेकर ग्रामीणों की शिकायतें और न्यायालय में चल रही सुनवाई महत्वपूर्ण बनी हुई हैं. अब सभी की निगाहें 29 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं. ग्रामीणों की मांग है कि मतदाता सूची की निष्पक्ष जांच कराकर पात्र लोगों के नाम जोड़े जाएं और मृत व्यक्तियों के नाम हटाने सहित अन्य त्रुटियों को नियमानुसार दुरुस्त किया जाए.

बस्ती में डॉक्टर ने चुराई थी पैथोलॉजी से अल्ट्रासाउंड मशीन, पुलिस ने दबोचा

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 27 Oct 2026 10:10 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का श्रमिकों को दिवाली से पहले तोहफा, न्यूनतम मजदूरी के साथ DA की नई दरें लागू
योगी सरकार का श्रमिकों को दिवाली से पहले तोहफा, न्यूनतम मजदूरी के साथ DA की नई दरें लागू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP TGT आरक्षण विवाद पर आयोग का आया जवाब, आरोपों को बताया निराधार
UP TGT आरक्षण विवाद पर आयोग का आया जवाब, आरोपों को बताया निराधार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा पार्टी नहीं, एक परिवार का समूह', मंत्री कपिल देव अग्रवाल का अखिलेश पर निशाना
'सपा पार्टी नहीं, एक परिवार का समूह', मंत्री कपिल देव अग्रवाल का अखिलेश पर निशाना
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: 27 में किसके साथ 'अब्दुल', यूपी में सियासत फुल! | UP Elections | Akhilesh | Owaisi
Bihar MLC Election Result: बिहार में पहले रुझान में ही पलटी बाजी | Nitish Kumar | JDU | Anant Singh
YRKKH: Kabir को मंगेतर संग थिरकते देख चौंके Armaan-Abhira, क्या झूठे थे प्यार के सारे दावे?
Bollywood News: रश्मिका-विजय की लव स्टोरी पर बवाल, अब साइबर क्राइम पहुंचा मामला! (27.10.26)
Sansani | ABP News: No Parking का शैतान...नजरों के सामने खूनी खेल !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Cyclone Arnab Live: 28 अक्टूबर की सुबह 2 से 4 बजे के बीच चक्रवात के तट से टकराने की संभावना
Live: 28 अक्टूबर की सुबह 2 से 4 बजे के बीच चक्रवात के तट से टकराने की संभावना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP MLC Election Results 2026 Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
Live: यूपी एमएलसी चुनाव में हो गया खेल! गोरखपुर में दिलचस्प मुकाबला; सपा दे रही टक्कर
इंडिया
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
लद्दाख में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग, सड़कों पर उतरीं महिलाएं
क्रिकेट
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
तीसरे टी20 में रिकॉर्ड्स की बारिश, अभिषेक-वैभव ने वेलिंगटन में तोड़े 6 रिकॉर्ड!
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस: कुणाल का नंबर ‘जय बलकारी’ नाम से सेव, पांच कारतूस की तस्वीरें डिलीट
विश्व
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
इजरायल में चुनाव नेतन्याहू के लिए अहम परीक्षा, विरोधियों ने लगाए बैलेट से छेड़छाड़ के आरोप
एग्रीकल्चर
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
क्या जंगली जानवर से नुकसान पर भी मिलता है मुआवजा, जानें फसल बीमा के नियम?
कार
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
कम बजट में चाहिए मिड-साइज SUV, देखिए मार्केट में क्या-क्या ऑप्शन?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget