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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी: मानव चैन से बनाई बापू की तस्वीर, 'स्वच्छता ही सेवा' का आयोजन

अमेठी: मानव चैन से बनाई बापू की तस्वीर, 'स्वच्छता ही सेवा' का आयोजन

अमेठी में गांधी जयंती पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. पुलिस लाइन में विद्यार्थियों ने सामूहिक प्रयास से विशाल मानव श्रृंखला रंगोली में महात्मा गांधी का आकर्षक चित्र उकेरा.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 02 Oct 2026 08:57 PM (IST)
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राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित ‘स्वच्छता ही सेवा’ कार्यक्रम में अमेठी ने रचनात्मकता की अनूठी मिसाल पेश की है. शुक्रवार को नवीन पुलिस लाइन, गौरीगंज में 75×75 फीट की विशाल मानव श्रृंखला रंगोली का निर्माण किया गया. इस भव्य आयोजन में बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के करीब 400 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की है.

मानव श्रृंखला रंगोंली से उकेरा बापू का व्यक्तित्व

विद्यार्थियों ने सामूहिक प्रयास से विशाल मानव श्रृंखला रंगोली में महात्मा गांधी का आकर्षक चित्र उकेरा. स्कूली बच्चों से सजी यह विशाल आकृति कार्यक्रम स्थल पर आकर्षण का केंद्र रही. विद्यार्थियों की मेहनत, अनुशासन और रचनात्मकता ने उपस्थित अधिकारियों एवं लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा.

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डीएम समेत अफसरों ने बढ़ाया विद्यार्थियों का उत्साह

जिलाधिकारी शशांक चौधरी, पुलिस अधीक्षक सरवणन टी, मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ज्योति सिंह तथा अपर जिलाधिकारी न्यायिक अमृता सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने रंगोली का अवलोकन किया. अधिकारियों ने विद्यार्थियों की प्रतिभा और उत्साह की सराहना करते हुए उनका हौसला बढ़ाया.

डीएम बोले-स्वच्छता का संकल्प ही बापू को सच्ची श्रद्धांजलि

जिलाधिकारी शशांक चौधरी ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सेवा जैसे उच्च आदर्शों का प्रतीक है. गांधी जयंती केवल उनके जन्मदिवस को मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उनके विचारों और मूल्यों को जीवन में उतारने का अवसर भी है. 

उन्होंने कहा कि स्वच्छता को जनआंदोलन बनाना और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना ही गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. जिलाधिकारी ने विद्यार्थियों एवं युवाओं से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया.

रचनात्मक आयोजन से युवाओं को मिला संदेश

डीएम ने विशाल रंगोली की भव्यता और विद्यार्थियों की सहभागिता की प्रशंसा करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्रप्रेम, सामाजिक जागरूकता और रचनात्मक सोच को बढ़ावा देते हैं. सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में सहयोग, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना भी विकसित होती है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 02 Oct 2026 08:55 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS GANDHI JAYANTI
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