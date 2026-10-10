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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, 3 युवकों की मौत

अमेठी में दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर, 3 युवकों की मौत

अमेठी में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में दो बाइकों में आमने-सामने भिडंत हो गई. जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तीनों की मौत हो गई.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 10 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र में शुक्रवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जहां पर बांदा -टांडा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनी रेलवे स्टेशन के पास दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. 

इस भीषण सड़क हादसे में तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों और राहगीरों की मदद से तीनों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. एक ही दुर्घटना में तीन युवकों की मौत से उनके परिवारों में कोहराम मच गया. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है.

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पल्सर और अपाचे मोटरसाइकिल के बीच हुई भिड़ंत

प्राप्त जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बनी रेलवे स्टेशन के पास पल्सर और अपाचे मोटरसाइकिल के बीच आमने-सामने से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी गंभीर थी कि दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार तीनों युवक घायल होकर सड़क पर गिर पड़े. हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आसपास मौजूद लोग तत्काल घायलों की मदद के लिए आगे आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था किया.

रायबरेली के 2 और अमेठी के एक युवक की मौत.

इस दुर्घटना में पल्सर मोटरसाइकिल पर सवार रोहित (18 वर्ष), पुत्र रामसेवक रावत, निवासी ग्राम इटकोटी, थाना हरचंदपुर, जनपद रायबरेली तथा अंकित रावत (22 वर्ष), पुत्र देशराज, निवासी ग्राम बकवारा, थाना हरचंदपुर, जनपद रायबरेली गंभीर रूप से घायल हुए । वहीं, दूसरी ओर अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार शुभम कुमार पासी (22 वर्ष), पुत्र रामकुमार, निवासी विशुनदासपुर, कस्बा एवं थाना गौरीगंज, जनपद अमेठी भी दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे. हादसे में तीनों युवकों को गंभीर चोटें आई थीं. 

स्थानीय लोगों और राहगीरों ने बिना देर किए उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय पहुंचाया. हालांकि, चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया. इस दुखद खबर की जानकारी होते ही मृतकों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

पुलिस ने शुरू की वैधानिक कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही गौरीगंज कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दिया. तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरने सहित अन्य वैधानिक प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं.

गौरीगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार सिंह ने बताया कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. तीनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा सहित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

तीन परिवारों में पसरा मातम

एक ही सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत ने तीन परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. जिन घरों में कुछ समय पहले तक सामान्य दिनचर्या चल रही थी, वहां अब चीख-पुकार और मातम का माहौल है. हादसे की खबर मिलने के बाद परिजनों और परिचितों में शोक व्याप्त है.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 10 Oct 2026 07:01 AM (IST)
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