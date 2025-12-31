अमेठी में दलित नाबालिग के साथ रेप, जान से मारने की धमकी, आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में फुरसतगंज थाना क्षेत्र से एक दलित किशोरी के साथ बलात्कार का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि गांव के ही युवक ने उसको ट्यूबवेल के कमरे में ले जाकर रेप किया. यही नहीं आरोपी ने धमकी दी कि अगर किसी को जानकारी दी तो जान से मार दूंगा. घबराई युवती ने परिजनों को आपबीती बताई, जिस पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

मामले की संवेदनशीलता देखते हुए पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया और तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक शिवम् नमक युवक को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि युवती का मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई की जाएगी. उधर पीड़िता और उसका परिवार दहशत में है.

क्या है पूरा मामला ?

तिलोई तहसील क्षेत्र अंतर्गत थाना फुरसतगंज क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 13 वर्षीय दलित किशोरी 30 दिसंबर की देर शाम घर से बाहर सो के लिए गई हुई थी. तभी गांव से बाहर बने ट्यूबवेल पर खड़ा युवक शिवम यादव पुत्र बाबूलाल यादव के द्वारा किशोरी को खींचकर ट्यूबवेल पर बने कमरे में ले जाया गया. जहां पर उसके साथ जोर जबरदस्ती करते हुए बलात्कार जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया. यही नहीं युवक वारदात को नजम देने के बाद नाबालिक किशोरी को जान से मरने की धमकी भी दी. उसने साफ तौर पर कहा कि इस घटना की विषय में यदि बाहर कहीं पर भी बताया तो तुम्हें जान से मार दूंगा.

इसके बाद घर वापस घर लौटी किशोरी ने डरते हुए घर वालों को घटना के विषय में पूरी जानकारी दिया. किशोरी की मां ने थाना फुरसतगंज पहुंचकर तहरीर देते हुए आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की.

पुलिस की तेज कार्रवाई

इस घटना के संबंध में तिलोई के पुलिस क्षेत्र अधिकारी दिनेश कुमार मिश्र ने बताया कि घटना की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिजनों की तहरीर पर तत्काल प्रभाव से सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस आरोपी युवक को गिरफ्तार करते हुए आवश्यक वैधानिक कार्यवाही में जुटी हुई है.