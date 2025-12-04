अमेठी: गुस्से में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की, हुआ फरार, पुलिस कर रही तलाश

उत्तर प्रदेश में अमेठी जिले के पीपरपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर डिहवा गांव में गुरुवार की सुबह उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब घरेलू विवाद ने एक भयावह रूप ले लिया. करीब साढ़े आठ बजे छोटे भाई ने गुस्से में आकर अपने ही सगे बड़े भाई की कुदाल से हमला करते हुए हत्या कर दी. वारदात की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और तत्काल पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. आरोपी भाई की मानसिक स्थिति सही नहीं बताई जा रही. परिवार के मुताबिक वो अक्सर गुस्से में बेकाबू हो जाता था. फ़िलहाल पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

पीपरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर डिहवा गांव निवासी स्वर्गीय शिवकरन वर्मा के तीन बेटे हैं- राकेश वर्मा, रोहित वर्मा और दिनेश वर्मा. इनमें से रोहित गुजरात के सूरत में रहता है, जबकि राकेश और दिनेश गांव पर ही रहते थे. गुरुवार सुबह करीब 8:30 बजे घर पर किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद शुरू हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच कहासुनी से मामला हाथापाई तक पहुंच गयी.

विवाद के बाद बड़ा भाई राकेश वर्मा (50) खेत में आलू की पौध में मेड़ चढ़ाने के लिए निकल गया. वह खेत में रोज की तरह काम कर ही रहा था कि अचानक पीछे से उसका छोटा भाई दिनेश वर्मा वहां पहुंच गया. गुस्से से भरे दिनेश ने राकेश के हाथ से कुदाल छीन ली और उसके सिर पर एक के बाद एक कई वार कर दिए. वार इतने गंभीर थे कि राकेश ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

हत्या के बाद शव को घसीट कर ले गया आरोपी

हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद भी दिनेश का गुस्सा शांत नहीं हुआ. बताया जाता है कि उसने राकेश के शव को खेत से घसीटकर लगभग 300 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया. कुछ देर बाद ग्रामीणों को खेत और आसपास खून के निशान दिखाई दिए, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया. ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

15 साल पहले पत्नी खो चुके थे मृतक राकेश

राकेश वर्मा के परिवार पर यह दोहरी त्रासदी है. लगभग 15 वर्ष पहले उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था. तब से वह घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे. उनके परिवार में 30 वर्षीय बेटी सोनम वर्मा और लगभग 25 वर्षीय बेटा रोहित वर्मा हैं. घटना की जानकारी मिलते ही दोनों बच्चे सदमे में हैं. गांव में भी मातम पसरा हुआ है, क्योंकि राकेश को गांव के मेहनती और शांत स्वभाव के व्यक्ति के रूप में जाना जाता था.

मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा आरोपी

स्थानीय लोगों के अनुसार छोटा भाई दिनेश वर्मा की मानसिक स्थिति लंबे समय से ठीक नहीं थी. वह अक्सर अनियंत्रित होकर गुस्सा करने लगता था. पुलिस ने भी प्रारंभिक जांच में इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी की मानसिक हालत सामान्य नहीं रहती थी.

पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार मिश्र अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि “शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. हर पहलू से जांच की जा रही है. आरोपी दिनेश वर्मा की मानसिक स्थिति के बारे में भी जानकारी एकत्र की जा रही है.”

पुलिस को मृतक के छोटे भाई की पत्नी आशा देवी (पत्नी स्वर्गीय बृजेश वर्मा) द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश तेज कर दी है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं.

गांव में दहशत और शोक

इस दर्दनाक घटना से पूरा गांव दहशत और शोक में डूबा है. लोग यह समझ नहीं पा रहे कि घरेलू विवाद इतनी हद तक बढ़ जाएगा कि एक भाई अपने सगे भाई की निर्मम हत्या कर देगा. ग्रामीणों का कहना है कि दोनों भाइयों के बीच अक्सर घरेलू बातों को लेकर बहस होती थी, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि मामला हत्या तक पहुंच जाएगा. घटना ने गांव ही नहीं, पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है.