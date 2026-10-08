अमेठी जनपद की धरती एक बार फिर अपनी गंगा-जमुनी तहजीब और सामाजिक सौहार्द की खूबसूरत तस्वीर पेश करती नजर आई. तिलोई विधानसभा क्षेत्र में यूपी सरकार के चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री और तिलोई विधायक मयंकेश्वर शरण सिंह के यहां आयोजित भव्य श्रीराम कथा के दौरान एशियन गेम्स में अपनी खेल प्रतिभा का लोहा मनवा चुके अमेठी के खिलाड़ी सलमान खान भी कथा पंडाल में शामिल हुए.

एशियन गेम्स-2026 में नौकायन के पुरुष डबल स्कल्स में कांस्य पदक जीतकर अमेठी का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी सलमान खान जैसे ही कथा पंडाल में पहुंचते ही श्रद्धालुओं और आयोजकों ने तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों के साथ उनका जोरदार स्वागत किया.

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व्यास पीठ के सामने नतमस्तक हुए सलमान

सलमान इस दौरान कथा व्यास श्री राजन जी महाराज के समक्ष पहुंचे और हाथ जोड़कर व्यास पीठ को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान पंडाल में मौजूद श्रद्धालुओं ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया. सलमान का यह विनम्र भाव उपस्थित लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा. एशियन गेम्स में अपनी उपलब्धियों से पहचान बनाने वाले खिलाड़ी सलमान ने पूरी श्रद्धा के साथ कथा में हिस्सा लिया.

कथा व्यास राजन जी महाराज ने भी सलमान खान की खेल उपलब्धियों की भूरि-भूरि प्रशंसा किया. उन्होंने कहा कि युवाओं की मेहनत और प्रतिभा जब देश के सम्मान से जुड़ती है तो वह पूरे समाज के लिए गर्व का विषय बन जाती है. व्यास पीठ से सलमान के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करते हुए उन्हें देश के लिए लगातार नए कीर्तिमान स्थापित करने का आशीर्वाद दिया.

सलमान खान का सम्मान केवल एक खिलाड़ी का सम्मान नहीं, बल्कि अमेठी की उस प्रतिभा का सम्मान है, जिसने कठिन परिश्रम और लगन के बल पर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है. गांव की मिट्टी से निकलकर खेल के मैदान में देश का नाम रोशन करने वाले सलमान आज जिले के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनकी उपलब्धियां यह संदेश देती हैं कि प्रतिभा किसी बड़े शहर या महंगे संसाधनों की मोहताज नहीं होती. यदि मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण हो तो गांव का युवा भी दुनिया के बड़े मंच पर अपनी पहचान बना सकता है.

राज्यमंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने बढ़ाया उत्साह

इस अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने भी खिलाड़ी सलमान खान का उत्साहवर्धन किया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. इस दौरान आपसी समरसता की ऐसी तस्वीर दिखी जिसे लंबे समय तक याद किया जाएगा. एक ओर व्यास पीठ से श्रीराम की कथा और भारतीय संस्कृति का संदेश गूंज रहा था, वहीं दूसरी ओर देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी के सम्मान में तालियां बज रही थीं.

श्रीराम कथा में सलमान खान का सम्मान अमेठी के युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक संदेश छोड़ गया. यह अवसर उन्हें यह सीख देता है कि खेल हो, शिक्षा हो या कोई अन्य क्षेत्र मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने वाला युवा समाज में सम्मान हासिल कर सकता है.

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