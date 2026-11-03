अमेठी में एंटी करप्शन टीम का एक्शन, 10 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक संतराम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी मुसाफिरखाना तहसील के बाजार शुक्ल क्षेत्र में तैनात था. जमीन की पैमाइश (पत्थर नसब) कराने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद टीम ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तारी बाजार शुक्ल थाने के बगल स्थित एक चाय की दुकान पर की गई. इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, बाजार शुक्ल क्षेत्र की इक्का ताजपुर ग्राम सभा निवासी 65 वर्षीय अयोध्या प्रसाद अपनी जमीन की पैमाइश (पत्थर नसब) कराना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक संतराम से संपर्क किया था. आरोप है कि जमीन की पैमाइश की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर राजस्व निरीक्षक ने उनसे रिश्वत की मांग की. पीड़ित ने जब सरकारी कार्य के लिए पैसे मांगे जाने का विरोध किया तो भी कथित तौर पर उनसे रकम की मांग की जाती रही.

पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से की शिकायत

राजस्व निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांगे जाने से परेशान अयोध्या प्रसाद ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. शिकायत में बताया गया कि जमीन की पैमाइश जैसे राजस्व संबंधी कार्य के लिए उनसे अवैध रूप से धनराशि मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले को गंभीरता से लिया और शिकायत की जांच शुरू की. इसके बाद आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए योजना तैयार की गई.

बाजार शुक्ल थाने के बगल चाय की दुकान पर बिछाया जाल

मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया. बाजार शुक्ल थाने के बगल स्थित एक चाय की दुकान पर रिश्वत लेने का स्थान तय हुआ. टीम के सदस्य पहले से ही आसपास मौजूद रहे. जैसे ही राजस्व निरीक्षक संतराम ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की कथित रिश्वत ली, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

गिरफ्तारी से राजस्व विभाग में मचा हड़कंप

राजस्व निरीक्षक की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही तहसील और राजस्व विभाग में खलबली मच गई. सरकारी कामकाज के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में एक राजस्व अधिकारी की गिरफ्तारी ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. एंटी करप्शन टीम आरोपी को अपने साथ लेकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई. हालांकि मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही पूरे घटनाक्रम की विस्तृत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

SDM बोले- मुझे भी मिली गिरफ्तारी की जानकारी

इस संबंध में मुसाफिरखाना के उपजिलाधिकारी नितेश राज ने बताया कि उन्हें भी इस बात की जानकारी हुई है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जमीन की पैमाइश के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे. इस संबंध में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि उनके स्तर पर इस मामले में पहले कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी. फिलहाल पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से कर्मचारियों में चर्चा

एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जमीन की पैमाइश और पत्थर नसब जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों के लिए आम लोगों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत एक बार फिर सामने आई है. वहीं, कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसियां कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं. फिलहाल सभी की निगाहें मामले की आगे की जांच और विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं.