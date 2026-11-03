ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में एंटी करप्शन टीम का एक्शन, 10 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार

अमेठी में एंटी करप्शन टीम का एक्शन, 10 हजार की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक गिरफ्तार

अमेठी में सरकारी कामकाज के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में एक राजस्व अधिकारी की गिरफ्तारी ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 03 Nov 2026 06:37 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते राजस्व निरीक्षक संतराम को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. आरोपी मुसाफिरखाना तहसील के बाजार शुक्ल क्षेत्र में तैनात था. जमीन की पैमाइश (पत्थर नसब) कराने के नाम पर रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने के बाद टीम ने यह कार्रवाई की. गिरफ्तारी बाजार शुक्ल थाने के बगल स्थित एक चाय की दुकान पर की गई. इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मच गया है.

जानकारी के मुताबिक, बाजार शुक्ल क्षेत्र की इक्का ताजपुर ग्राम सभा निवासी 65 वर्षीय अयोध्या प्रसाद अपनी जमीन की पैमाइश (पत्थर नसब) कराना चाहते थे. इसके लिए उन्होंने क्षेत्र में तैनात राजस्व निरीक्षक संतराम से संपर्क किया था. आरोप है कि जमीन की पैमाइश की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर राजस्व निरीक्षक ने उनसे रिश्वत की मांग की. पीड़ित ने जब सरकारी कार्य के लिए पैसे मांगे जाने का विरोध किया तो भी कथित तौर पर उनसे रकम की मांग की जाती रही.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चेले-चपाटों से सनातन धर्म पर अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश’, BJP नेता ने किया तीखा हमला
'चेले-चपाटों से सनातन धर्म पर अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश’, BJP नेता ने किया तीखा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार पीलीभीत में 200 एकड़ में बनाएगी बायो-फार्मा पार्क, नया इकोसिस्टम की योजना
योगी सरकार पीलीभीत में 200 एकड़ में बनाएगी बायो-फार्मा पार्क, नया इकोसिस्टम की योजना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव पर रामायण के प्रसंगों से सजेगी अयोध्या, योगी सरकार के विजन से त्रेता युग की झलक
दीपोत्सव पर रामायण के प्रसंगों से सजेगी अयोध्या, योगी सरकार के विजन से त्रेता युग की झलक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या का एक-एक दीप यूपी की समृद्धि का प्रतीक- सीएम योगी
अयोध्या का एक-एक दीप यूपी की समृद्धि का प्रतीक- सीएम योगी

पीड़ित ने एंटी करप्शन टीम से की शिकायत

राजस्व निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांगे जाने से परेशान अयोध्या प्रसाद ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन टीम से की. शिकायत में बताया गया कि जमीन की पैमाइश जैसे राजस्व संबंधी कार्य के लिए उनसे अवैध रूप से धनराशि मांगी जा रही है. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने मामले को गंभीरता से लिया और शिकायत की जांच शुरू की. इसके बाद आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ने के लिए योजना तैयार की गई.

बाजार शुक्ल थाने के बगल चाय की दुकान पर बिछाया जाल

मंगलवार को एंटी करप्शन टीम ने सुनियोजित तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया. बाजार शुक्ल थाने के बगल स्थित एक चाय की दुकान पर रिश्वत लेने का स्थान तय हुआ. टीम के सदस्य पहले से ही आसपास मौजूद रहे. जैसे ही राजस्व निरीक्षक संतराम ने शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की कथित रिश्वत ली, टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे रंगे हाथ पकड़ लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से मौके पर अफरा-तफरी मच गई.

गिरफ्तारी से राजस्व विभाग में मचा हड़कंप

राजस्व निरीक्षक की गिरफ्तारी की खबर फैलते ही तहसील और राजस्व विभाग में खलबली मच गई. सरकारी कामकाज के नाम पर रिश्वत मांगने के आरोप में एक राजस्व अधिकारी की गिरफ्तारी ने विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. एंटी करप्शन टीम आरोपी को अपने साथ लेकर आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई. हालांकि मामले में आगे की जांच और कानूनी प्रक्रिया के बाद ही पूरे घटनाक्रम की विस्तृत स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

SDM बोले- मुझे भी मिली गिरफ्तारी की जानकारी

इस संबंध में मुसाफिरखाना के उपजिलाधिकारी नितेश राज ने बताया कि उन्हें भी इस बात की जानकारी हुई है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जमीन की पैमाइश के नाम पर पैसे मांगे जा रहे थे. इस संबंध में एंटी करप्शन टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व निरीक्षक को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि उनके स्तर पर इस मामले में पहले कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी. फिलहाल पूरे प्रकरण की जानकारी जुटाई जा रही है. तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से कर्मचारियों में चर्चा

एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर चर्चा तेज हो गई है. जमीन की पैमाइश और पत्थर नसब जैसे महत्वपूर्ण राजस्व कार्यों के लिए आम लोगों को परेशान न होना पड़े, इसके लिए पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत एक बार फिर सामने आई है. वहीं, कार्रवाई से यह संदेश भी गया है कि सरकारी काम के बदले रिश्वत मांगने की शिकायत मिलने पर संबंधित एजेंसियां कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं. फिलहाल सभी की निगाहें मामले की आगे की जांच और विभागीय कार्रवाई पर टिकी हैं.

और पढ़ें

About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Amethi News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चेले-चपाटों से सनातन धर्म पर अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश’, BJP नेता ने किया तीखा हमला
'चेले-चपाटों से सनातन धर्म पर अनर्गल बयान दिलवा रहे हैं अखिलेश’, BJP नेता ने किया तीखा हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार पीलीभीत में 200 एकड़ में बनाएगी बायो-फार्मा पार्क, नया इकोसिस्टम की योजना
योगी सरकार पीलीभीत में 200 एकड़ में बनाएगी बायो-फार्मा पार्क, नया इकोसिस्टम की योजना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दीपोत्सव पर रामायण के प्रसंगों से सजेगी अयोध्या, योगी सरकार के विजन से त्रेता युग की झलक
दीपोत्सव पर रामायण के प्रसंगों से सजेगी अयोध्या, योगी सरकार के विजन से त्रेता युग की झलक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या का एक-एक दीप यूपी की समृद्धि का प्रतीक- सीएम योगी
अयोध्या का एक-एक दीप यूपी की समृद्धि का प्रतीक- सीएम योगी
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera:🤩Jeet ने कर दिया दिल का इज़हार! Saumya को कहा 'I Love You'! #sbs
Bollywood News: 'कपिल शर्मा शो' में तड़के के बाद अब 'कॉफ़ी विद करण' में गॉसिप बॉम्ब फोड़ेंगे बेबो और सैफ़ (03.11.26)
Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज
ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, मीडिया ट्रायल पर रोक वाली याचिका खारिज
बिहार
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
क्राइम और अपराध में उलझ गए CM सम्राट! क्या बोले चिराग पासवान?
न्यूज़
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
ईरान में परमाणु हमले का खौफ, टीवी चैनलों पर दिए जा रहे बचाव के निर्देश
क्रिकेट
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?
NZ कप्तान मिचेल सैंटनर ने खुलेआम बताया अपना गेम प्लान, जानें ODI सीरीज पर क्या बोले?
टेलीविजन
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', 'देवों के देव महादेव' फेम सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
'सैलरी बढ़ाने के लिए बोला तो हिट शो से निकाला', सोनारिका भदोरिया का छलका दर्द
इंडिया
पड़ोसी बांग्लादेश में भड़की हिंसा से अलर्ट मोड में भारत, जानें विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
पड़ोसी बांग्लादेश में भड़की हिंसा से अलर्ट मोड में भारत, जानें विदेश मंत्रालय ने क्या कहा
ऑटो
Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स
Harley की नई बाइक देख भूल जाएंगे पुरानी X440, मिलेंगे ये फीचर्स
एग्रीकल्चर
Dairy Subsidy: 10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!
10 देसी गायों की डेयरी खोलने पर मिलेंगे 11 लाख रुपये, ऐसे उठाएं फायदा!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget