अमेठी: 8वीं क्लास की छात्रा अंशिका बनीं एक दिन की SDM, सुनीं समस्याएं

महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से संचालित मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के तहत अमेठी में एक विशेष पहल की गई. जिलाधिकारी शशांक चौधरी के निर्देश पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, गौरीगंज की क्लास 8वीं की छात्रा अंशिका को एक दिन के लिए गौरीगंज का SDM बनाया गया. इस पहल के माध्यम से छात्रा को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को नजदीक से समझने और जनसेवा की जिम्मेदारियों का अनुभव लेने का मौका मिला.

एक दिन की उप जिलाधिकारी बनीं अंशिका ने एसडीएम ऑफिस में पहुंचकर प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्राप्त की. इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.

प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराना पहल का मकसद

प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने के इस अनुभव ने छात्रा को जनसमस्याओं की प्रकृति, उनके निपटारा करने की प्रक्रिया और अधिकारियों की भूमिका को समझने का अवसर प्रदान किया. इस गतिविधि का उद्देश्य छात्राओं को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखते हुए उन्हें वास्तविक प्रशासनिक व्यवस्था से परिचित कराना भी रहा, ताकि वे भविष्य में अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित हो सकें.

राजस्व मामलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की ली जानकारी

अंशिका ने एसडीएम कार्यालय में राजस्व संबंधी कार्यों और विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त किया. उन्होंने पत्रावलियों के सुव्यवस्थित रखरखाव, राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण और कार्यालयीन कार्यों की समीक्षा से संबंधित पहलुओं को समझा. इस दौरान उन्हें बताया गया कि प्रशासनिक व्यवस्था में प्रत्येक कार्य का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से निपटारा करना महत्वपूर्ण होता है. छात्रा ने कार्यालय की कार्यप्रणाली को समझते हुए प्रशासनिक जिम्मेदारियों के निर्वहन और जनहित से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता की आवश्यकता को भी जाना.



साफ-सफाई और सुव्यवस्थित दफ्तर पर दिया जोर

एक दिन की एसडीएम अंशिका ने कार्यालय परिसर में पर्याप्त साफ-सफाई बनाए रखने के निर्देश भी दिए. यह गतिविधि इस बात का प्रतीक रही कि प्रशासनिक व्यवस्था में जनसमस्याओं के समाधान के साथ-साथ कार्यालय का सुव्यवस्थित और स्वच्छ वातावरण बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है.

मिशन शक्ति से छात्राओं को मिल रहा नेतृत्व का अवसर

मिशन शक्ति अभियान फेज-6.0 के अंतर्गत आयोजित इस पहल का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं में आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के प्रति समझ विकसित करना है. इस प्रकार के कार्यक्रम बालिकाओं को यह समझने में मदद करते हैं कि वे भी भविष्य में प्रशासन, शिक्षा, सामाजिक सेवा और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी भूमिका निभा सकती हैं.

लड़कियों को जिम्मेदारियों का अनुभव देकर उनमें आगे बढ़ने की प्रेरणा पैदा करना महिला सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. इस अवसर पर गौरीगंज की उप जिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार अनुश्री त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी और छात्राएं उपस्थित रहीं.

'जो लोग मुझे चवन्नी नहीं मान रहे...', आगरा में RLD चीफ जयंत चौधरी की हुंकार