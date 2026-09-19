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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअमेठी में बुखार की दवा खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, जांच शुरू

अमेठी में बुखार की दवा खाने के बाद 7 साल की बच्ची की मौत, जांच शुरू

अमेठी में सात वर्षीय बच्ची की गलत दवा देने से मौत का आरोप एक स्थानीय डॉक्टर पर लगा है. मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि दवा देते ही बच्ची की हालत बिगड़ गयी.

Written By : लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी |  Updated at : 19 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के अमेठी जनपद अंतर्गत करौली थाना क्षेत्र के एक डॉक्टर द्वारा दी  बुखार की दवा खाने कुछ ही देर बाद सात वर्षीय बच्ची की अचानक तबीयत बिगड़ने और मौत हो जाने का मामला सामने आया है. मृतका की मां ने कठौरा स्थित हमजा मेडिकल स्टोर पर बैठने वाले डॉक्टर जावेद पर गलत दवा देने और इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है. 

मां ने कमरौली थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच की जा रही है. अभी तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है.

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दवा देने के कुछ देर बाद बिगड़ी बच्ची की हालत

शुकुल बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नरहरगढ़ मठ, मजरा ऊंचगांव निवासी करिश्मा पत्नी बब्लू के के द्वारा पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार, शुक्रवार सुबह उनकी सात वर्षीय पुत्री सौम्यी को बुखार था. वह बच्ची को लेकर कठौरा स्थित हमजा मेडिकल स्टोर पहुंचीं, जहां डॉक्टर जावेद से इलाज कराया और दवा लेकर करीब आठ बजे वह बच्ची को लेकर घर लौट आईं. मां का आरोप है कि करीब 10 बजे बच्ची को दवा देने के कुछ देर बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई. बच्ची की नाक से झाग आने लगा. हालत गंभीर होने पर परिजन उसे लेकर तत्काल डॉक्टर के पास पहुंचे.

अस्पताल ले जाने की सलाह, कुछ देर बाद बच्ची ने तोड़ा दम

परिजनों के मुताबिक, बच्ची की गंभीर हालत देखकर डॉक्टर ने उसे तत्काल सूर्या अस्पताल ले जाकर भर्ती कराने की सलाह दिया. परिजन अस्पताल ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि कुछ ही मिनट बाद बच्ची ने दम तोड़ दिया. सात वर्षीय बेटी की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.

मां ने लगाए गंभीर आरोप

मृतका की मां करिश्मा ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि डॉक्टर द्वारा गलत दवा दिए जाने और उचित इलाज नहीं मिलने के कारण उनकी बेटी की मौत हुई है. उन्होंने मामले की जांच कराकर जिम्मेदार डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई की मांग की है.

जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है. प्रकरण की जांच के लिए तीन सदस्यीय टीम गठित की गई है. टीम उपलब्ध चिकित्सा संबंधी तथ्यों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रिपोर्ट देगी. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई

कमरौली थानाध्यक्ष मुकेश पटेल ने बताया कि बच्ची की मां की ओर से तहरीर प्राप्त हुई है. मामले की जांच की जा रही है. बच्ची के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल बच्ची की मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और स्वास्थ्य विभाग की जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

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About the author लोकेश कुमार त्रिपाठी, अमेठी

लोकेश कुमार त्रिपाठी साल 2024 से एबीपी लाइव के साथ जुड़े हैं. उत्तर प्रदेश के अमेठी की खबरों पर नजर रखते हैं.  पत्रकारिता में 12 वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मध्यकालीन इतिहास में परास्नातक डिग्री एवं बी० एड० की डिग्री डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या से प्राप्त किया है. साथ ही उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से ''पत्रकारिता एवं जनसंचार" में परास्नातक डिग्री हासिल की है.
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Published at : 19 Sep 2026 12:05 PM (IST)
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