अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार, उल्टी-पेट दर्द की शिकायत के बाद हड़कंप

उत्तर प्रदेश के अमेठी में चाट खाने से 102 लोग बीमार पड़ गए, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. इनमें 39 बच्चे और 63 वयस्क शामिल हैं. सभी को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने गांव में चिकित्सा शिविर लगाकर उपचार शुरू कराया. गंभीर लक्षणों और डिहाइड्रेशन से पीड़ित 17 मरीजों को 200 शैय्या जिला रेफरल चिकित्सालय तिलोई में भर्ती कराया गया है.

प्रारंभिक जांच में एक्सपायर्ड खाद्य तेल के इस्तेमाल का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस मामले में दो दुकानदारों को हिरासत में लिया है. मामला की जाँच की जा रही है.

मेले में चाट खाने से बीमार हुए लोग

अमेठी में तिलोई तहसील के कोटवा भदसाना गांव में बाबा मोती दास की समाधि पर हर साल पूर्णिमा पर मेला लगता है. इस मेले में आसपास के गांवों और दूर-दराज से भी लोग पहुंचते हैं. लोग समाधि पर मत्था टेककर मन्नतें मांगते हैं और मेले में लगी दुकानों से खाने-पीने की वस्तुएं खरीदते हैं.

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इस बार भी मेले में चाट, चाऊमीन, बर्गर, जलेबी, खस्ता और अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें लगी थीं. ग्रामीणों के मुताबिक, मेले में खस्ता और अन्य खाद्य सामग्री खाने के बाद कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी. शुरुआत में कुछ लोगों ने स्थानीय मेडिकल स्टोर से दवाएं लीं, जबकि कई मरीजों ने निजी चिकित्सकों से उपचार कराया. हालत में सुधार नहीं होने पर उन्हें अस्पतालों में ले जाना पड़ा.

स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची

बुधवार रात तक बीमार लोगों की संख्या बढ़ने से गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया. गुरुवार सुबह मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अंशुमान सिंह अपनी टीम के साथ गांव पहुंचे और कोटवा के पंचायत भवन में स्वास्थ्य शिविर लगवाकर मरीजों का उपचार शुरू कराया.

चाट खाने से 102 लोग बीमार

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, कुल 102 लोग बीमार हुए हैं. इनमें 39 बच्चे और 63 वयस्क शामिल हैं. जिन मरीजों को लगातार उल्टी-दस्त, पेट दर्द और डिहाइड्रेशन की समस्या थी, उन्हें बेहतर उपचार के लिए 200 शैय्या जिला रेफरल चिकित्सालय तिलोई भेजा गया. अस्पताल में भर्ती 17 मरीजों में 10 बच्चे और सात वयस्क शामिल हैं. डॉक्टरों की निगरानी में उनका उपचार किया जा रहा है.

तिलोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ. अवनीश चंद्रा ने शुरुआती तौर पर घटना की वजह फूड प्वाइजनिंग होने की आशंका जताई. घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी शशांक चौधरी और पुलिस अधीक्षक सरवणन टी. ने अस्पताल का निरीक्षण किया. अधिकारियों ने भर्ती मरीजों से बातचीत कर उनका हालचाल जाना और चिकित्सकों से उपचार की स्थिति तथा उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली.

एक्सपायर्ड तेल की आपूर्ति का मामला

प्रारंभिक जांच में खाद्य पदार्थ तैयार करने के लिए एक्सपायर्ड खाद्य तेल की आपूर्ति किए जाने की बात सामने आई है. प्रशासन को आशंका है कि इसी तेल से तैयार खस्ता और चाट खाने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी. हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों की पुष्टि जांच और खाद्य नमूनों की रिपोर्ट से होगी.

मोहनगंज कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार सिंह के मुताबिक, बीमार लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने मटेरवा निवासी राजकुमार गुप्ता पुत्र श्रीराम की दुकान से खस्ता खाया था. पुलिस ने राजकुमार गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. उसकी निशानदेही पर तेल और मैदा की आपूर्ति से संबंधित एक अन्य दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया है.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने गांव पहुंचकर खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए हैं. संबंधित खाद्य सामग्री को भी कब्जे में लिया गया है. प्रशासन के अनुसार, दोनों दुकानदारों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग मामले की जांच कर रहे हैं. जिसके बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.