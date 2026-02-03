‘कॉरपोरेट का कब्जा होगा देश पर’, अमेरिका-भारत ट्रेड डील पर किसान नेता राकेश टिकैत का हमला

कई महीनों से चली आ रही अनिश्चितता और बढ़ते व्यापारिक दबाव के बीच आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से लंबित व्यापार समझौता तय हो गया है. सोमवार रात इस डील की सीधी घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत के बाद की. इस समझौते को दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों के लिहाज से अहम माना जा रहा है, लेकिन देश के भीतर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं.

किसान नेता राकेश टिकैत की तीखी प्रतिक्रिया

इस डील को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि "यह डील देश की 70% आबादी पर कड़ा प्रहार है पहले से बाजार की अस्थिरता कर्ज का बोझ झेल रहा ग्रामीण वर्ग अब बर्बाद हो जाएगा सोने की चिड़िया कहे जाने वाले देश पर अब कॉरपोरेट का कब्जा होगा सरकार तत्काल प्रभाव से इस समझौते को रद्द करें."

टिकैत का कहना है कि इस समझौते से छोटे किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा नुकसान होगा.

किसान संगठनों का दावा है कि विदेशी कंपनियों के लिए बाजार खुलने से कृषि उत्पादों के दाम गिर सकते हैं और स्थानीय किसानों को सीधा नुकसान पहुंचेगा. पहले से कर्ज और महंगाई की मार झेल रहे ग्रामीण इलाकों में अस्थिरता बढ़ने की आशंका जताई जा रही है.

ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक दलों में भी बहस शुरू हो गई है. विपक्ष सरकार से इस समझौते की शर्तें सार्वजनिक करने और संसद में चर्चा कराने की मांग कर रहा है. वहीं, सरकार का कहना है कि सभी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही यह फैसला लिया गया है.

फोन कॉल के बाद हुआ ऐलान

बता दें व्हाइट हाउस की ओर से बताया गया कि यह डील दोनों देशों के बीच व्यापार संतुलन, निवेश और बाजार पहुंच को लेकर की गई है. हालांकि, समझौते के पूरे बिंदुओं को सार्वजनिक नहीं किया गया है. सरकार का कहना है कि यह करार भारत के निर्यातकों और उद्योगों के लिए नए अवसर खोलेगा.