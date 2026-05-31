अम्बेडकरनगर में शराबियों को टोकना पड़ा भारी, दबंगों ने लाठी-डंडों से पीटकर की युवक की हत्या

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर जनपद से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां सम्मनपुर थाना क्षेत्र के लखनिया गांव में रास्ते पर हुड़दंग मचा रहे शराबियों को टोकना कुछ युवकों को इतना भारी पड़ गया कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी.

शराब के नशे में धुत दबंगों ने युवकों पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया. इस बर्बर मारपीट में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हैं. इस खौफनाक घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल है.

रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष: कैसे घटी घटना?

मिली जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना लखनिया गांव की है: बताया जा रहा है कि गांव के रास्ते में कुछ युवक शराब पीकर हुड़दंग मचा रहे थे और वहां से गुजरने वाले राहगीरों को परेशान कर रहे थे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे स्थानीय युवकों ने उन्हें टोका और वहां से हटने व रास्ता साफ करने को कहा. बस इसी मामूली बात पर शराबी आगबबूला हो गए और उन्होंने गाली-गलौज शुरू कर दी. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि शराबियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से युवकों को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया.

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'साहिल' की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

इस भीषण और जानलेवा मारपीट के दौरान 'साहिल' नामक युवक को गंभीर चोटें आईं. खून से लथपथ साहिल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. वहीं, बीच-बचाव करने और उसे बचाने आए उसके दो अन्य साथी भी इस हमले में बुरी तरह घायल हो गए. घायलों को आनन-फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.

साहिल की हत्या की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची, परिजनों में कोहराम मच गया. रो-रोकर परिवार वालों का बुरा हाल है और पूरे गांव में आरोपियों के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है.

पुलिस महकमे में खलबली, 3 आरोपी हिरासत में

सरेराह हुई हत्या की इस वारदात की सूचना मिलते ही सम्मनपुर थाना पुलिस भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. पुलिस ने मृतक साहिल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. पकड़े गए लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, वहीं अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

स्थानीय पुलिस प्रशासन का कहना है कि गांव में फिलहाल शांति व्यवस्था कायम है. दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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