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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAmbedkarnagar News: तमंचे के बल पर व्यापारी से दिनदहाड़े 17 लाख की लूट, हवाई फायरिंग से दहशत

Ambedkarnagar News: तमंचे के बल पर व्यापारी से दिनदहाड़े 17 लाख की लूट, हवाई फायरिंग से दहशत

Ambedkarnagar News In Hindi: वसूली कर वापस आ रहे कपड़ा व्यवसाई से तमंचे के बल पर लगभग 17 लाख रुपये लूट की गई. दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की. पुलिस ने सर्च अभियान चलाया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Apr 2026 06:25 PM (IST)
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  • घटना से व्यापारियों में आक्रोश, कानून व्यवस्था पर सवाल.

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए शनिवार को वसूली कर वापस आ रहे  कपड़ा व्यवसाई  से तमंचे के बल पर लगभग 17 लाख रुपये लूट की गई. दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की. इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फ़ैल गयी. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ ही आलाधिकारी भी मौके पर पहुंचे. और बदमाशों की तलाश शुरू की.

पुलिस ने वाहनों की चेकिंग के साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में अलर्ट जारी कर दिया है. संदिग्धों को रोककर पूछताछ की जा रही है. वहीं इस घटना से व्यापारियों में भी आक्रोश बढ़ गया है. साथ ही जनपद में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिये हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक थाना जहांगीराबाद में कपड़ा व्यवसाई मोहम्मद रईस अपाचे बाइक से आ रहे थे. तभी विड़हर पुल के पास सुबह बदमाशों ने एक कपड़ा व्यापारी से 17 लाख रुपये लूट लिए, रुपया दो बैगो में रखा था. चार पहिया वाहन में सवार बदमाशों ने तमंचा दिखाकर बाइक रुकवाई और व्यापारी से लूट की और विरोध करने पर उसके सिर पर तमंचे के बट से वार भी किया.

बिहार से वसूली करके लौट रहे थे

व्यापारी ने बताया कि वह अपाचे बाइक पर बिहार से वसूली करके लौट रहा था. उसके साथ एक साथी भी मौजूद था. अचानक चार पहिया वाहन से उतरे बदमाशों ने उसे रोक लिया. तमंचा तानकर नकदी लूटने के बाद उन्होंने हवाई फायरिंग भी की, विरोध करने पर तमंचे के बट से सर पर प्रहार भी किया.

पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान

मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी को उपचार के लिए भेजा और घटनास्थल पर छानबीन शुरू कर दी. एसपी के निर्देश पर बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए तीन पुलिस टीमें लगाई गई हैं. सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर छापेमारी तेज कर दी गई है.

Input By : योगेश त्रिपाठी
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Published at : 11 Apr 2026 06:25 PM (IST)
Tags :
AmbedkarNagar News UP NEWS CRIME NEWS
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