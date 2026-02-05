अंबेडकर नगर में 50 लोगों से ढाई करोड़ की ठगी, सरकारी बैंक के एजेंट पर पैसे हड़पने का आरोप

अंबेडकर नगर में एक बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. एक सरकारी बैंक से जुड़े बीमा एजेंट पर करीब 50 लोगों से लगभग ढाई करोड़ रुपये की ठगी की गई है. आरोपी ने ज्यादा मुनाफे का झांसा देकर लोगों से पैसा निवेश कराया और फर्जी बीमा बॉन्ड थमा दिया. लोगों ने बैंक से जुड़ा होने के कारण उक्त आरोपी पर विश्वास कर लिया. ठगी के शिकार लोगों के खाते में एनटीपीसी में अधिग्रहण की गई भूमि का मुआवजा आया था. यह पूरा मामला टांडा कोतवाली क्षेत्र का है.

क्या है पूरा मामला?

अंबेडकर नगर के टांडा कोतवाली क्षेत्र में सरकारी बैंक के एक बीमा एजेंट द्वारा बड़े फ्रॉड का मामला सामने आया है. आरोप है कि उजैर अहमद अंसारी नाम के व्यक्ति ने बैंक कर्मचारी होने का फायदा उठाकर करीब 50 लोगों से बीमा के नाम पर लगभग 2.5 करोड़ रुपए ऐंठ लिए.

बताया जा रहा है कि आरोपी लोगों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उनसे निवेश करवाता था. पैसे लेने के बाद वह ग्राहकों को फर्जी बीमा बॉन्ड दे देता था, जबकि बैंक में कोई बीमा पॉलिसी कराई ही नहीं गई.

पीड़ितों की मुआवजे की रकम हड़पी

पीड़ितों में कई ऐसे लोग शामिल हैं जिनकी जमीन हाईवे निर्माण में गई थी और उन्हें मुआवजे के रूप में बड़ी रकम मिली थी. सभी पीड़ितों के खाते इसी सरकारी बैंक में ही थे, जिस वजह से आरोपी ने उनका भरोसा जीत लिया.

बता दें कि किसी ने अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए पैसे जमा किए थे, तो किसी ने बेटी की शादी और रिटायरमेंट के लिए अपनी जमा पूंजी निवेश की थी. आरोप है कि आरोपी इसी रकम से विदेशों की सैर करता रहा. मामले में करीब 50 लोगों ने टांडा कोतवाली में तहरीर दी है.

पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है. फिलहाल पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.