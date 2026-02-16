यूपी में BA ग्रेजुएट डॉक्टर और 12वीं पास असिस्टेंट ने किया प्रसूता का ऑपरेशन, महिला की मौत

उत्तर प्रदेश के अम्बेडकरनगर में बड़ी लापरवाही सामने आई हैं, जहां एक प्राइवेट अस्पताल में फर्जी डॉक्टर और उसके असिस्टेंट ने प्रसव के लिए आई महिला की सर्जरी कर दी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई. लखनऊ ले जाते वक्त महिला की मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने हंगामा कर दिया. जांच में पता चला कि इस अस्पताल में जो डॉक्टर ऑपरेशन करता था बीए पास था और उसका असिस्टेंट महज 12 वीं पास है.

ये घटना बसखारी बाजार में स्थित प्राइवेट अस्पताल नव जीवन हॉस्पीटल की है, जहां प्रियंका नाम की महिला को प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, जहां फर्जी डॉक्टर योगेश यादव और उसके सहायक शुभम विश्वकर्मा ने प्रियंका की सर्जरी कर दी. सर्जरी के बाद प्रसूता की तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद डॉक्टर ने प्रियंका को लखनऊ रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.

बीए पास 'डॉक्टर' ने की महिला की सर्जरी

महिला की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा. जिसके बाद उन्होंने इस पूरी घटना की चीफ मेडिकल ऑफिसर और पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. जांच में पता चला कि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था और जिस डॉक्टर ने प्रियंका की सर्जरी की थी उसके पास कोई डिग्री ही नहीं थी. वो सिर्फ बीए पास था. जबकि, उसका सहायक था इंटर पास ही था.

गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

फर्जी डॉक्टर की सच्चाई सामने आने के बाद सीएमओ ने अस्पताल को सील कर दिया. पुलिस ने भी सीएमओ की आख्या पर सर्जरी करने वाले डॉक्टर और उसके असिस्टेंट के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है.

सर्जरी करने वाले फर्जी डॉक्टर योगेश यादव के बारे में बताया गया कि उसका पिता सरकारी अस्पताल में वार्ड बॉय था. योगेश यादव उन्हीं के साथ अस्पताल जाता था और उसी के बाद वह खुद डॉक्टर बन कर अस्पताल चलाने लगा. लेकिन हैरानी की बात है कि इस अस्पताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग कैसे आंखें मूंद कर बैठा रहा?

इस घटना पर जिला अधिकारी अनुपम शुक्ला ने कहा कि इधर कुछ दिनों में ऐसे कई मामले आए हैं जहां प्रसूता और बच्चों की मौत हुई है. बसखारी में बिना रजिस्ट्रेशन के अस्पताल चल रहा था. सर्जरी करने वाले के पास डॉक्टर की डिग्री भी नहीं थी. पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है. डीएम ने अपील की कि लोग सरकारी अस्पताल या फिर रजिस्टर्ड अस्पताल में ही इलाज के लिए जाए. ऐसे अस्पतालों में जाने बचें.