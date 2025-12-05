UP News: नोएडा एयरपोर्ट पर हो गई 15 लाख की चोरी, जानें क्या उड़ा ले गए चोर...कौन-कौन हुआ अरेस्ट?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP News: नोएडा एयरपोर्ट पर हो गई 15 लाख की चोरी, जानें क्या उड़ा ले गए चोर...कौन-कौन हुआ अरेस्ट?

UP News: जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माण स्थल से 15 लाख रुपये के एल्यूमीनियम केबल चोरी हो गए हैं. पुलिस ने इस केस में साइट इंजीनियर सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 05 Dec 2025 11:36 AM (IST)
Preferred Sources

Noida International Airport News: गौतम बुद्ध नगर के जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से करीब 15 लाख रुपये कीमत के एल्यूमीनियम केबल चोरी होने का मामला सामने आया है. इस बड़ी चोरी ने न सिर्फ एयरपोर्ट अधिकारियों बल्कि पुलिस विभाग को भी चौकन्ना कर दिया है. पुलिस ने जांच करते हुए इस मामले में एयरपोर्ट साइट पर ही काम करने वाले एक साइट इंजीनियर और तीन अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है.

चोरी में साइट इंजीनियर शामिल 

एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार के अनुसार, इकोटेक-1 थाने की टीम ने मंगलवार रात चार लोगों को दबोचा. इन चारों में साइट इंजीनियर शिवम शर्मा (22) मुख्य आरोपी के रूप में सामने आया है. पुलिस का कहना है कि शिवम ने ही एयरपोर्ट साइट के अंदर से केबल तक पहुंच दिलाई और चोरी कराने की पूरी योजना तैयार की.

उसके साथ बाकी तीन आरोपी इरशाद अहमद (23) कैंटर ड्राइवर, मोहम्मद सिराज (21) कार हेल्पर और इजहार उर्फ सोनू (26) कबाड़ी ये लोग चोरी किया माल उठाने, ले जाने और बेचने का काम करते थे. पुलिस ने आरोपियों के पास से सात बंडल एल्यूमीनियम केबल, एक फर्जी नंबर प्लेट वाला कैंटर, और एक कार बरामद की है.

कैसे की जाती थी चोरी?

पुलिस जांच में यह सामने आया कि इंजीनियर शिवम एयरपोर्ट परिसर के अंदर से केबल निकालकर बाहर लाने में मदद करता था. फिर इरशाद और सिराज कैंटर व कार की मदद से केबल को बाहर ले जाते थे. बाद में यह माल कबाड़ी इजहार के पास पहुंचाया जाता था, जो इसे आगे बेच देता था.

पूछताछ में आरोपियों ने यह भी स्वीकार किया कि यह उनका पहला अपराध नहीं था. इससे पहले भी कुछ बार केबल चोरी की गई थी. पुलिस को शक है कि एयरपोर्ट साइट पर काम करने वाले कुछ और कर्मचारी भी इस गैंग का हिस्सा हो सकते हैं. उनकी भूमिका की जांच जारी है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं. एयरपोर्ट जैसी हाई-प्रोफाइल जगह से इतनी बड़ी चोरी होना सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और जल्द ही कुछ और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है.

Published at : 05 Dec 2025 11:36 AM (IST)
