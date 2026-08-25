स्कूल की ड्रेस में हिजाब की अनुमति? हाईकोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हेडस्कार्फ यानी हिजाब पहनकर कक्षा में बैठने की अनुमति मांगी गई थी. कोर्ट ने कहा कि गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल अगर सभी विद्यार्थियों के लिए समान और गैर-भेदभावपूर्ण ड्रेस कोड लागू करता है, तो उसे लागू करने की स्वतंत्रता है.

जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की डिविजन बेंच ने कहा कि यूनिफॉर्म का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच एकरूपता और अनुशासन बनाए रखना है. किसी छात्र को अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर निर्धारित यूनिफॉर्म में अतिरिक्त कपड़ा या अलग पहनावा जोड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर हर छात्र अपनी पसंद के अनुसार यूनिफॉर्म में बदलाव करने लगे तो ड्रेस कोड का मूल उद्देश्य ही प्रभावित होगा.

छात्रा की ओर से दलील दी गई थी कि वह कक्षा 6 से 10 तक स्कूल में स्कार्फ पहनकर आती रही और स्कूल प्रबंधन ने उस समय आपत्ति नहीं की थी. कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. अदालत ने कहा कि किसी नियम को पहले सख्ती से लागू नहीं किया जाना भविष्य में उस छूट को कानूनी अधिकार में परिवर्तित नहीं करता.

धार्मिक स्वतंत्रता की दलील भी नहीं मानी

छात्रा ने हिजाब को धार्मिक आस्था से जोड़ते हुए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) और 25 के तहत संरक्षण का दावा किया था. उसने निजता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, शारीरिक स्वायत्तता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी हवाला दिया. छात्रा का कहना था कि मुस्लिम शिया समुदाय से होने के कारण सिर ढकना उसके धार्मिक आचरण का हिस्सा है.

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हालांकि कोर्ट ने कहा कि उसके सामने ऐसा ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया, जिससे यह साबित हो कि स्कूल में हेडस्कार्फ पहनना इस्लाम की ऐसी अनिवार्य धार्मिक प्रथा है, जिसके बिना धर्म का पालन संभव नहीं है. अदालत ने पूर्व के विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया.

स्कूल की समान ड्रेस नीति को माना महत्वपूर्ण

स्कूल ने अदालत को बताया कि संस्थान सीबीएसई से संबद्ध, निजी और स्ववित्तपोषित सह-शिक्षा वाला स्कूल है, जहां सभी विद्यार्थियों के लिए समान ड्रेस कोड लागू है. स्कूल के मुताबिक अन्य छात्राएं भी निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन कर रही हैं. अदालत के सामने पुराने पहचान पत्र और ग्रुप फोटो भी रखे गए थे, जिनमें छात्रा के स्कार्फ पहनने का दावा किया गया. हालांकि कोर्ट ने कहा कि ये परिस्थितियां स्कूल को अपनी मौजूदा ड्रेस नीति बदलने के लिए बाध्य करने का आधार नहीं बन सकतीं.

छात्रा ने मां के जरिए दाखिल की थी याचिका

दरअसल, नाबालिग छात्रा ने अपनी मां के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वह इसी स्कूल में कक्षा 11 में दाखिला लेना चाहती थी. उसकी मांग थी कि स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ उसे हेडस्कार्फ पहनने की अनुमति दी जाए. सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद हाईकोर्ट ने स्कूल की यूनिफॉर्म नीति में बदलाव का आदेश देने से इनकार कर दिया और छात्रा की रिट याचिका खारिज कर दी. अदालत ने कहा कि यूनिफॉर्म का पालन करने के लिए कहना छात्रा के मौलिक अधिकार या गरिमा का उल्लंघन नहीं है.

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