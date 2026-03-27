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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- शादीशुदा पुरुष का लिव-इन में रहना अपराध नहीं, जब तक कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- शादीशुदा पुरुष का लिव-इन में रहना अपराध नहीं, जब तक कि...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि अगर किसी कानून का उल्लंघन हो रहा है तो शादीशुदा पुरुष का लिव इन में रहना अपराध नहीं है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 27 Mar 2026 01:34 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर एक अहम टिप्पणी की है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने कहा कि अदालत का काम कानून के अनुसार फैसला देना है, न कि सामाजिक या पारिवारिक नैतिकता के आधार पर. अगर कोई काम कानून के तहत अपराध नहीं है, तो सिर्फ समाज की सोच के कारण कोर्ट उसे गलत नहीं ठहरा सकता.

शादीशुदा पुरुष का लिव-इन में रहना अपराध नहीं

कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि कोई शादीशुदा पुरुष यदि किसी वयस्क महिला के साथ उसकी सहमति से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा है, तो यह अपने आप में कोई आपराधिक कृत्य नहीं है. जब तक किसी कानून का उल्लंघन नहीं हो रहा, तब तक अदालत इस तरह के रिश्ते को अपराध नहीं मानेगी.

यह मामला एक ऐसे लिव-इन कपल से जुड़ा है, जिन्हें महिला के परिवार की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही थीं. महिला ने शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक को दिए गए आवेदन में बताया कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से अपने साथी के साथ रह रही है. उसने यह भी कहा कि उसके माता-पिता और अन्य रिश्तेदार इस रिश्ते से नाराज हैं और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं.

ऑनर किलिंग का खतरा बताया

महिला ने अपने आवेदन में यह भी आशंका जताई कि उसे और उसके साथी को ऑनर किलिंग का खतरा है. इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की.

कोर्ट ने कहा कि दो वयस्क लोग अगर साथ रहना चाहते हैं, तो उनकी सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है. ऐसे मामलों में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि वह कपल की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करे.

महिला के परिवार की शिकायत पर अपहरण का एक केस दर्ज किया गया था. इस मामले में भी हाईकोर्ट ने कपल को बड़ी राहत दी. कोर्ट ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक दोनों याचिकाकर्ताओं को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

परिवार को संपर्क और नुकसान पहुंचाने से रोका

हाईकोर्ट ने महिला के परिवार को निर्देश दिया कि वे कपल को किसी भी तरह से परेशान न करें. न तो उनसे संपर्क करें और न ही उनके घर में घुसने की कोशिश करें. किसी भी तरह की धमकी या नुकसान पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

कोर्ट ने साफ किया कि शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक इस कपल की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे. यदि सुरक्षा में लापरवाही हुई, तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 01:33 PM (IST)
Tags :
Up News Shahjahanpur News CRIME NEWS PRAYAGRAJ NEWS Allahabad High Court Up Police
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