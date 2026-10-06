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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अपने पंसद के शख्स के साथ बेटी...', परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

'अपने पंसद के शख्स के साथ बेटी...', परिजनों की याचिका पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि किसी भी वयस्क को उसकी मर्जी के बिना अपने साथ रहने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 06 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को खारिज करते हुए बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि माता-पिता अपनी वयस्क बेटी को उसकी इच्छा के खिलाफ जाकर अपने साथ रहने के लिए मजबूर नही कर सकते हैं और ना ही कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस तरह की मांग कर सकते हैं. 

न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कलावती देवी नामक महिला द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए 28 सितंबर को यह टिप्पणी की. कलावती ने अपनी 25 वर्षीय बेटी कुमारी पूजा को अदालत के समक्ष पेश किए जाने की मांग की थी. अदालत ने कहा कि बेटी बालिग है और वह अपनी पसंद की जगह और व्यक्ति के साथ रहने के लिए स्वतंत्र है.  

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हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कलावती ने अपनी बेटी को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की मांग करते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी. अदालत ने 17 अगस्त, 2026 को राज्य को उसे पेश करने का निर्देश दिया जिसका पालन करते हुए पूजा को अदालत के समक्ष पेश किया गया. अदालत से बातचीत के दौरान पूजा ने कहा कि वह अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप से दिल्ली में रह रही है और किसी अवैध हिरासत में नहीं है.

माता-पिता के साथ रहने से इनकार

पूजा ने कहा कि वह अपनी मां के साथ नहीं रहना चाहती. उसने आरोप लगाया कि उसकी मां का उसके प्रति व्यवहार सौहार्दपूर्ण नहीं रहा है और घर पर रहने के दौरान वह अक्सर उसे मारती-पीटती और गाली देती थीं. वहीं दूसरी ओर, कलावती ने इन आरोपों से इनकार किया और कहा कि पूजा को माता-पिता के साथ रहना चाहिए.

पूजा के बयान पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए अदालत ने पाया कि वह बालिग है और मां के साथ नहीं रहना चाहती. जिसके बाद हाईकोर्ट ने माता-पिता की ओर दाख़िल याचिका को ख़ारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कोई भी व्यक्ति केवल इसलिए किसी बालिग को अपने साथ रहने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसका माता-पिता है.

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 06 Oct 2026 11:59 AM (IST)
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