'ऐसे मामलों में कोई उदारता नहीं...', शादी का झूठा वादा करने वालों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो टूक

प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाज में तेजी से बढ़ रही उस मानसिकता पर गहरी चिंता जताई है, जिसमें शादी का झूठा वादा कर महिलाओं का शारीरिक और मानसिक शोषण किया जा रहा है. अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसी प्रवृत्तियों को शुरुआती स्तर पर ही कठोरता से दबाना समय की मांग है, ताकि समाज में गलत संदेश न जाए और पीड़िताओं को न्याय मिल सके.

हाईकोर्ट ने औरैया जिले के निवासी एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे कोई राहत देने से इंकार कर दिया. आरोपी पर आरोप है कि उसने एक महिला को विवाह का झांसा देकर करीब पांच वर्षों तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. न्यायालय ने माना कि इस प्रकार के मामलों में अग्रिम जमानत देना न्याय के उद्देश्य के विपरीत होगा.

राज्य सरकार की दलीलें, गंभीर आरोपों का हवाला

मामले की सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष जमानत का कड़ा विरोध किया. उन्होंने दलील दी कि आरोपी ने लंबे समय तक पीड़िता का शोषण किया और उसके निजी वीडियो के माध्यम से उसे धमकाने का भी प्रयास किया गया. सरकारी पक्ष ने कहा कि ऐसे गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपी को अग्रिम जमानत देना कानून और सामाजिक हित दोनों के खिलाफ होगा.

कोर्ट का आकलन, शुरू से ही धोखे की नीयत

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड से यह स्पष्ट होता है कि आरोपी की मंशा शुरू से ही बेईमानी की थी. उसने केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं की पूर्ति के लिए पीड़िता के साथ संबंध बनाए और कभी भी उससे विवाह करने का वास्तविक इरादा नहीं रखा. कोर्ट ने माना कि यह व्यवहार स्पष्ट रूप से छल और धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला, सहमति मानी जाएगी

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसले दीपक गुलाटी बनाम हरियाणा राज्य का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि विवाह का वादा शुरुआत से ही झूठा हो और उसका उद्देश्य केवल महिला की सहमति प्राप्त करना हो, तो ऐसी सहमति को कानूनन मान्य नहीं माना जा सकता. यह कृत्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है.

समाज के खिलाफ अपराध, उदारता की कोई गुंजाइश नहीं

अदालत ने अंत में कहा कि शादी के बहाने महिलाओं का शोषण केवल व्यक्तिगत अपराध नहीं, बल्कि यह पूरे समाज के लिए घातक है. ऐसे मामलों में नरमी दिखाना गलत परंपराओं को बढ़ावा देगा. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.