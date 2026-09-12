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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अपमान का इरादा जरूरी...', इलाहाबाद हाईकोर्ट की SC-ST एक्ट पर बड़ी टिप्पणी

'अपमान का इरादा जरूरी...', इलाहाबाद हाईकोर्ट की SC-ST एक्ट पर बड़ी टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े एक मामले को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी में कहा कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य होने का मतलब ये नहीं कि एक्ट की धाराएं लागू होंगी.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 12 Sep 2026 12:19 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी/एसटी एक्ट को लेकर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने साफ किया कि केवल इस वजह से कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य है, उसके मामले में एससी/एसटी एक्ट की धाराएं अपने आप लागू नहीं हो जातीं. कानून के तहत अपराध साबित करने के लिए यह भी सामने आना जरूरी है कि आरोपी ने पीड़ित को उसकी जाति के कारण जानबूझकर अपमानित या प्रताड़ित किया था.

यह मामला गाजियाबाद में जमीन के लेनदेन से जुड़ा हुआ था. आरोपी राजू कुरैशी उर्फ उमरदराज के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट की धाराओं में कार्रवाई चल रही थी. आरोपी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस कार्रवाई को चुनौती दी गई थी.

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हाईकोर्ट ने कार्रवाई की निरस्त

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने रिकॉर्ड और आरोपों को देखने के बाद कहा कि केवल पीड़ित की जाति के आधार पर एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. अपराध में जातिगत अपमान या उत्पीड़न का जानबूझकर किया गया कृत्य सामने आना आवश्यक है. इसी आधार पर न्यायमूर्ति संतोष राय की एकलपीठ ने आरोपी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत चल रही कार्यवाही को निरस्त कर दिया.

हिरासत में पिटाई पर कोर्ट सख्त

एक दूसरे मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत में आरोपी की पिटाई को लेकर बेहद सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को हिरासत में पीटना पुलिस की ड्यूटी का हिस्सा नहीं हो सकता. कानून-व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर हिरासत में मारपीट को सही नहीं ठहराया जा सकता.

पुलिसकर्मियों को राहत नहीं

कोर्ट ने हिरासत में आरोपी के साथ मारपीट को गंभीर अपराध माना और कहा कि ड्यूटी के दौरान किया गया ऐसा कृत्य किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है. इसी टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने बांदा में तैनात रही शिवानी जोशी समेत तीन पुलिसकर्मियों की ओर से दाखिल डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर सुनवाई की. कोर्ट का यह रुख पुलिस हिरासत में होने वाली मारपीट को लेकर सख्त संदेश माना जा रहा है.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 12 Sep 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS
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