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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी के इस SSP की हाईकोर्ट ने की तारीफ, PRO के व्यवहार पर जताई नाराजगी

यूपी के इस SSP की हाईकोर्ट ने की तारीफ, PRO के व्यवहार पर जताई नाराजगी

इलाहबाद हाई कोर्ट ने दो बच्चियों को गोद लेने पर एसएसपी आजमगढ़ डॉ अनिल कुमार की सराहना की है, जबकि उनके PRO के व्यवहार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट कस्टडी में लेने के आदेश दिए.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 13 Oct 2026 12:14 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजमगढ़ के एसएसपी डॉ अनिल कुमार द्वारा ट्रिपल मर्डर के आरोपी की दो बेटियों को गोद लेने पर तारीफ की है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस औरन कुमार सिंह देशवाल ने यह टिप्पणी की है. वे एसएसपी के PRO राकेश कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत सुन रहे थे और उन्हें शाम पांच बजे तक कोर्ट कस्टडी में लेने के आदेश दिए.

एसएसपी के PRO ने सरकारी वकील से फोन पर अभद्रता की थी, जिस पर कोर्ट ने ऐतराज जताया और डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया जाए. इस तरह का व्यवहार कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.

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क्या है पूरा मामला ?

आजमगढ़ के महाराजगंज थाने से जुड़े सचिन यादव की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आवेदक की जमानत याचिका खारिज कर दी.  इसके साथ ही उन्होंने एसएसपी आजमगढ़ के PRO के सरकारी वकील के साथ व्यवहार को उचित नहीं माना और उन्हें शाम पांच बजे तक कोर्ट कस्टडी में लेने के आदेश दिए. 

कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो सभी पुलिस अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया जाए. राज्य विधि अधिकारी कोर्ट के आदेश के पालन के बारे में सूचित करे तो किसी भी अधिकारी द्वारा किया गया कोई भी दुर्व्यवहार इस कोर्ट की अवमानना माना जाएगा. 

आजमगढ़ एसएसपी की तारीफ 

आरोपी सचिन यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में पिछले दिनों आजमगढ़ के शंभूपुर तिहरे हत्याकांड में मां-बाप और भाई को खोने वाली दो बहनों को एसएसपी द्वारा गोद लेने वाले मानवीय रुख की अपने फैसले में तारीफ की. लेकिन PRO के व्यवहार को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. एसएसपी के PRO को कोर्ट कस्टडी में लेने का मामला विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है. साथ ही इस तरह की कार्रवाई को किसी को उम्मीद नहीं थी.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 13 Oct 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS
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