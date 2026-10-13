यूपी के इस SSP की हाईकोर्ट ने की तारीफ, PRO के व्यवहार पर जताई नाराजगी

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजमगढ़ के एसएसपी डॉ अनिल कुमार द्वारा ट्रिपल मर्डर के आरोपी की दो बेटियों को गोद लेने पर तारीफ की है. हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में जस्टिस औरन कुमार सिंह देशवाल ने यह टिप्पणी की है. वे एसएसपी के PRO राकेश कुमार सिंह के खिलाफ शिकायत सुन रहे थे और उन्हें शाम पांच बजे तक कोर्ट कस्टडी में लेने के आदेश दिए.

एसएसपी के PRO ने सरकारी वकील से फोन पर अभद्रता की थी, जिस पर कोर्ट ने ऐतराज जताया और डीजीपी को निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को सर्कुलर जारी किया जाए. इस तरह का व्यवहार कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.

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क्या है पूरा मामला ?

आजमगढ़ के महाराजगंज थाने से जुड़े सचिन यादव की जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आवेदक की जमानत याचिका खारिज कर दी. इसके साथ ही उन्होंने एसएसपी आजमगढ़ के PRO के सरकारी वकील के साथ व्यवहार को उचित नहीं माना और उन्हें शाम पांच बजे तक कोर्ट कस्टडी में लेने के आदेश दिए.

कोर्ट ने डीजीपी को निर्देश दिया है कि वो सभी पुलिस अधिकारियों को एक सर्कुलर जारी किया जाए. राज्य विधि अधिकारी कोर्ट के आदेश के पालन के बारे में सूचित करे तो किसी भी अधिकारी द्वारा किया गया कोई भी दुर्व्यवहार इस कोर्ट की अवमानना माना जाएगा.

आजमगढ़ एसएसपी की तारीफ

आरोपी सचिन यादव की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में पिछले दिनों आजमगढ़ के शंभूपुर तिहरे हत्याकांड में मां-बाप और भाई को खोने वाली दो बहनों को एसएसपी द्वारा गोद लेने वाले मानवीय रुख की अपने फैसले में तारीफ की. लेकिन PRO के व्यवहार को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है. एसएसपी के PRO को कोर्ट कस्टडी में लेने का मामला विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है. साथ ही इस तरह की कार्रवाई को किसी को उम्मीद नहीं थी.

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