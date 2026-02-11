यूपी में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट सख्त, अगले आदेश तक लगाई तोड़फोड़ पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद दंडात्मक तोड़फोड़ जारी रहने के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रखी है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए बुलडोज़र एक्शन पर रोक जारी रखी. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए हाई कोर्ट ने ये याचिका दायर की गई है.

हाईकोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर लगाई रोक

कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जा सकती है लेकिन, कोर्ट के अगले ऑर्डर के बिना उनकी प्रॉपर्टी को गिराया नहीं जाएगा. कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डबल बेंच ने फ़ैमुद्दीन और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इससे पहले 21 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान तोड़फोड़ जारी रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की थी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि SC के फैसले के बावजूद राज्य में इमारतों को गिराने की दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है. कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में तोड़-फोड़ जारी रही है. कोर्ट ने इस सिद्धांत पर भी मुहर लगाई थी कि इमारतों को सजां के तौर पर तोड़ना शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन है. क्योंकि सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है.

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपनी संपत्तियों के संभावित विनाश को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है.

