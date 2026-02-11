हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यूपी में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट सख्त, अगले आदेश तक लगाई तोड़फोड़ पर रोक, सरकार से मांगा जवाब

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में दंडात्मक कार्रवाई जारी रहने पर नाराजगी जताते हुए अगले आदेश तक इस पर रोक लगा दी है.

By : सौरभ मिश्रा | Updated at : 11 Feb 2026 02:56 PM (IST)
उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद दंडात्मक तोड़फोड़ जारी रहने के मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने आज भी याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अगले आदेश तक बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रखी है. इस मामले पर अब अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी. 

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमीरपुर से जुड़े मामले में सुनवाई करते हुए बुलडोज़र एक्शन पर रोक जारी रखी. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपनी संपत्तियों को बुलडोजर एक्शन से बचाने के लिए हाई कोर्ट ने ये याचिका दायर की गई है. 

हाईकोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर लगाई रोक

कोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कानून के तहत प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जा सकती है लेकिन, कोर्ट के अगले ऑर्डर के बिना उनकी प्रॉपर्टी को गिराया नहीं जाएगा. कोर्ट ने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है.

यह आदेश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की डबल बेंच ने फ़ैमुद्दीन और दो अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. इससे पहले 21 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सुनवाई के दौरान तोड़फोड़ जारी रखने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तल्ख टिप्पणी की थी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि SC के फैसले के बावजूद राज्य में इमारतों को गिराने की दंडात्मक तोड़फोड़ जारी है. कोर्ट के फैसले के बावजूद यूपी में तोड़-फोड़ जारी रही है. कोर्ट ने इस सिद्धांत पर भी मुहर लगाई थी कि इमारतों को सजां के तौर पर तोड़ना शक्तियों के बंटवारे का उल्लंघन है. क्योंकि सजा देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है.  

याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपनी संपत्तियों के संभावित विनाश को रोकने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप किए जाने की मांग की गई है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल किया जिसे रिकॉर्ड में ले लिया गया है. 

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 11 Feb 2026 02:56 PM (IST)
Allahabad High Court UP NEWS Yogi Adityanath
