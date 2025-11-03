260 रुपये की चोरी के मामले में कर्मचारी को नहीं मिली राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- जांच जरूरी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारत सरकार की नोएडा स्थित टकसाल में कार्यरत एक कर्मचारी को चोरी के आरोप में विभागीय कार्रवाई और आपराधिक मुकदमे से राहत देने से साफ इनकार किया है. कोर्ट ने कहा कि टकसाल में सिक्के ढालने का काम राष्ट्रीय आर्थिक विश्वसनीयता से जुड़ा होता है. ऐसे में किसी भी आरोप की निष्पक्ष जांच जरूरी है.

अदालत ने विभागीय जांच और निलंबन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए जांच जल्द पूरी करने का निर्देश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट ने कर्मचारी आनंद कुमार की याचिका पर दिया.

जानते है क्या है पूरा मामला

आनंद कुमार टकसाल में असिस्टेंट ग्रेड-III के पद पर तैनात थे. 19 दिसंबर 2024 को सीआईएसएफ सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें गेट पर 20 रुपये के 13 सिक्के यानी कुल 260 रुपये के सिक्के बाहर ले जाते हुए पकड़ा था. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और पुलिस ने ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया. इससे पहले टकसाल प्रशासन ने 3 दिसंबर को विभागीय आरोप पत्र जारी कर जांच शुरू कर दी थी और घटना के दिन ही उन्हें निलंबित कर दिया था.

याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट में पेश की गई दलील

याचिकाकर्ता कर्मचारी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि एक ही मामले पर आपराधिक मुकदमा और विभागीय जांच एक साथ नहीं चल सकती. दोनों प्रक्रियाओं में सबूत समान होने से बचाव का अधिकार प्रभावित होगा और पूर्वाग्रह की स्थिति बनेगी.

प्रशासन की तरफ से रखे गए पक्ष, अदालत ने दिया निर्णय

सरकारी पक्ष ने कहा कि दोनों प्रक्रियाओं का उद्देश्य अलग है. आपराधिक मुकदमा अपराध साबित करने के लिए होता है, जबकि विभागीय जांच सेवा अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए. अदालत ने माना कि टकसाल जैसे संवेदनशील संस्थान में गंभीर आरोप झेल रहे कर्मचारी को ड्यूटी पर बनाए रखना संस्था के हित में नहीं है. हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर विभागीय जांच को आदेश की तारीख से तीन माह में पूरा करने का निर्देश दिया है.

