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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्चे का दावा, कोर्ट का फैसला

सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मौत पर वारिस भी कर सकेंगे खर्चे का दावा, कोर्ट का फैसला

UP News In Hindi: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि सरकारी कर्मचारी की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर उसके कानूनी वारिस भी चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 29 Mar 2026 08:29 AM (IST)
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इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी की इलाज के दौरान मौत हो जाती है या वह खुद मेडिकल खर्च की प्रतिपूर्ति (रिइम्बर्समेंट) का दावा नहीं कर पाता, तो उसके कानूनी वारिस भी यह दावा कर सकते हैं. अदालत ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में परिवार को उनके हक से वंचित नहीं किया जा सकता.

यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की पीठ ने चंद्रचूड़ सिंह की याचिका पर सुनाया. याचिकाकर्ता के पिता रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार थे, उनका इलाज लखनऊ के निजी अस्पतालों में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. इसके बाद बेटे ने इलाज में हुए खर्च की भरपाई के लिए आवेदन किया, लेकिन विभाग ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि नियमों के अनुसार केवल लाभार्थी ही दावा कर सकता है.

सरकार की दलील

राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 2011 के तहत सिर्फ वही व्यक्ति दावा कर सकता है जो लाभार्थी हो. साथ ही, याचिकाकर्ता द्वारा पेश उत्तराधिकार प्रमाण पत्र में 5,000 रुपये की सीमा का भी हवाला दिया गया.

अदालत ने क्या कहा

अदालत ने सरकार के इस तर्क को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि नियम-16 की यह व्यवस्था मनमानी है और संविधान के अनुच्छेद-14 यानी समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है.

अदालत ने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति खुद दावा करने में सक्षम नहीं है या उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके कानूनी वारिसों को यह अधिकार मिलना चाहिए.

“रीडिंग डाउन” का सिद्धांत लागू

कोर्ट ने “रीडिंग डाउन” के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए नियम-16 की व्याख्या इस तरह करने को कहा कि उसमें कानूनी वारिस भी शामिल माने जाएं, खासकर तब जब कोई अन्य पात्र लाभार्थी मौजूद न हो.

अदालत ने संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के दावे पर दो महीने के भीतर दोबारा विचार किया जाए. अगर दावा सही पाया जाता है, तो एक महीने के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाए.

इस फैसले को सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अब इलाज के खर्च के मामलों में परिवार को अधिकार मिल गया है.

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Published at : 29 Mar 2026 08:26 AM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS
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